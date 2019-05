Environ 200 travailleurs de l’ABI se rendent à Pittsburgh

Des syndiqués de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) vont se rendre aux États-Unis pour se faire entendre lors de l'assemblée annuelle des actionnaires d'Alcoa. Ils partiront lundi soir pour Pittsburgh, en vue de la réunion qui a lieu mercredi.

Environ 200 travailleurs prendront part au périple dont l’objectif est de convaincre les actionnaires de demander à la direction d’Alcoa de régler le conflit de travail qui dure depuis maintenant près de 16 mois.

C’est la deuxième année que les syndiqués de Bécancour se présentent à l’assemblée des actionnaires aux États-Unis.

On trouve ça dommage qu’un an se soit écoulé depuis la dernière assemblée et que le conflit ne soit toujours pas réglé , déplore le président de la section locale 9700 du Syndicat des métallos, Clément Masse.

En mai dernier, près de 100 syndiqués de l'ABI étaient partis de Trois-Rivières pour se rendre à Pittsburgh, aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Mercredi matin, les quelque 200 syndiqués partiront à pied du bureau des Métallos à Pittsburgh pour se rendre devant l’hôtel Fairmount où se tient l’assemblée des actionnaires d’Alcoa.

Une dizaine de représentants syndicaux se rendront ensuite à l’intérieur des murs pour assister à l’assemblée, grâce à des procurations pour représenter des actionnaires. Des délégués du Québec y seront, mais aussi d’autres usines d’Alcoa aux États-Unis.

Ils pourront ainsi s’adresser directement aux actionnaires.

Le président du syndicat des travailleurs de Bécancour souhaite que les actionnaires donnent le mandat à la haute direction de négocier de bonne foi .