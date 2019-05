Abandon des accusations contre le sergent-détective Fayçal Djelidi du SPVM

Ce développement survient près de six mois après l'arrêt des procédures de David Chartrand, co-accusé dans cette affaire.

C'est donc la fin du Projet Escouade qui aura enfoncé le SPVM dans l'une des pires crises de confiance de son histoire.

C'est le directeur des poursuites criminelles et pénales qui a pris la décision d'arrêter les procédures contre Fayçal Djelidi.

Il n'y a plus de perspective raisonnable de croire à un verdict de culpabilité contre M. Djelidi en fonction de la preuve admissible Me Nicolas Poulin, directeur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP)

Cette enquête interne avait impliqué l'espionnage du journaliste de La Presse Patrick Lagacé, qui connaissait Faiçal Djelidi, à la suite de 24 demandes de mandats à la Cour du Québec. L'espionnage des métadonnées du chroniqueur et animateur vedette avait d'ailleurs mené à la création de la commission Chamberland, qui s'est penchée sur la protection des sources journalistiques.

Le SPVM avait affirmé plusieurs reprises qu'il respectait la liberté de presse, et que Patrick Lagacé n'avait pas été visé personnellement.

En novembre dernier, la juge Myriam Lachance avait exprimé sa préoccupation sur la suite des procédures judiciaires menant jusqu'au procès de M. Djelidi.

Elle évoquait de nouvelles informations recueillies par l'équipe mixte menée par la Sûreté du Québec qui auraient pu changer le cours du procès du dernier accusé.

De plus, les deux enquêteurs qui avait ficelé le Projet Escouade pour la direction du SPVM étaient eux-mêmes sous enquête à la suite d'allégations criminelles.

À la suite du travail de l'unité mixte, il y a de nouvelles informations qui ont été connues. La poursuite se retrouvait dans une position différente de celle où des accusations avait été portées. Me Gérald Soulières, avocat de Faycal Djelidi

Les enquêteurs David Chartrand et Fayçal Djelidi appartenaient à l'ancienne section Stupéfiants et Gang de rue de la région sud, spécialisée dans la lutte contre le crime organisé et le trafic de stupéfiants. Ils avaient été arrêtés au terme d'une enquête interne en juillet 2016, tout comme deux autres policiers, qui n'ont finalement jamais été accusés.

À l'époque, la Division du renseignement du SPVM disait avoir des preuves selon lesquelles ces hommes avaient commis des irrégularités dans leur façon de gérer leurs informateurs du milieu criminel.

Des poursuites au civil contre le SPVM

En août 2017, deux policiers ont déposé des poursuites au civil contre le SPVM à la suite du Projet Escouade.

D'abord, l'un des quatre policiers arrêté en juillet 2016, le sergent Denis Brochet, réclame 250 000 $ pour l'utilisation sans fondement d'écoute électronique et d'un agent double contre lui.

Ce dernier est toujours en arrêt de travail et a toujours refusé les demandes d'entrevue de Radio-Canada.

Puis, l'un des deux enquêteurs derrière la préparation du Projet Escouade, Iad Hanna, réclame également 250 000 $ parce qu'il affirme que la direction du SPVM ne l'a pas appuyé et encadré comme elle l'avait fait pour son ancien partenaire, Normand Borduas.

Appelé à témoigner à la Commission Chamberland sur la protection des sources journalistiques, Iad Hanna avait discrédité le travail de son ancien partenaire dans le projet Escouade.

Les deux poursuites au civil contre le Service de police de Montréal sont toujours pendantes devant les tribunaux.