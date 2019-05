Nancy Landry est accusée de fraude et d’incendie criminel à Saint-Thomas-Didyme

La femme de 46 ans était absente en cour lundi matin au palais de justice de Roberval.

Au total, elle fait face à cinq chefs d’accusation, soit d’avoir volé plus de 5 000 $ au Comité forêt et environnement ainsi qu’au Centre touristique du Lac-à-Jim de 2015 à 2018, d’avoir produit de faux documents et d’avoir incendié un bâtiment abritant une épicerie et des appartements.

Nancy Landry Photo : tirée de Facebook

Les deux organismes de la municipalité, pour lesquels elle travaillait, auraient perdu plusieurs centaines de milliers de dollars dans cette mésaventure.

La suite des procédures

L’avocat de Nancy Landry, Me Jean-Marc Fradette, n’exclut pas la possibilité de mener ces accusations jusqu’au procès.

Lui et sa cliente devraient prendre position dans ces dossiers seulement le 5 septembre en raison de la preuve volumineuse déposée par la Couronne.