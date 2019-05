La Caisse de dépôt étudiera des scénarios de transport collectif vers le nord, le sud et l'est

Québec annonce que la Caisse de dépôt et placement (CDPQ) va se pencher sur deux scénarios de prolongement du futur Réseau express métropolitain (REM), vers Laval et vers la Rive-Sud, ainsi que sur un « nouveau mode de transport » dans l'Est de Montréal.

Le gouvernement Legault a confirmé le début des études préliminaires par voie de communiqué, lundi, au moment où s'ouvrait le Forum stratégique sur les grands projets métropolitains au Palais des congrès de Montréal.

« Ces axes correspondent à des prolongements vers le nord, pour desservir le centre de Laval, et vers le sud pour atteindre les secteurs de Chambly et de Saint-Jean-sur-Richelieu », écrit-il. « À cela s'ajoute l'évaluation d'un nouveau système de transport collectif pour relier l'Est de Montréal et le secteur du Cégep Marie-Victorin au centre-ville ».

Aucune autre information n'a été fournie lundi, outre le fait que les résultats de ces analyses étaient attendus au cours de la prochaine année.

Les tracés exacts, par exemple, n'ont pas encore été définis. Mais selon nos informations, l'antenne lavalloise prendrait fin au Carrefour Laval, à l'intersection des autoroutes 15 et 440, alors que celle de la Rive-Sud s'arrêterait au coin de la 10 et de la 35.

Le communiqué laisse en outre penser qu'un futur lien vers l'Est pourrait passer par le nord de l'île, puisque le Cégep Marie-Victorin est situé dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Le cabinet de la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, écrit en outre que le « nouveau système de transport collectif » permettrait aussi de relier Rivière‑des‑Prairies au centre-ville.

Un compromis sur la ligne rose?

L'idée de relier le nord-est de Montréal au centre-ville par un nouveau lien structurant se rapproche beaucoup de la « ligne rose » du métro souhaitée par l'administration Plante, n'ont pas manqué de souligner les journalistes présents, lundi, au Forum stratégique sur les grands projets métropolitains.

« Ce qu'il faut, c'est désengorger la ligne orange, et il y a un axe transversal sur lequel on doit travailler, peu importe la technologie », a répondu la ministre Rouleau. « Mais je répèterai que je ne donne pas de couleur à la mobilité de la région métropolitaine. »

Chantal Rouleau est ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole. Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

Ce n'est pas la première fois que les membres du gouvernement Legault évoquent la possibilité de prolonger le futur REM, même si la première antenne, sur la Rive-Sud, ne sera pas mise en opération avant 2021. Ce souhait a été évoqué par la Coalition avenir Québec avant, pendant et après la dernière campagne électorale.

De plus, il est question depuis plusieurs années d'aménager un tramway dans l'Est de l'île. Ce moyen de transport – qui quadrillait autrefois la métropole – n'est toutefois pas identifié comme tel dans le communiqué fourni lundi, ses rédacteurs ayant choisi les expressions plus englobantes de « nouveau mode de transport » et de « nouveau système de transport collectif ».

Ce choix de vocabulaire donne à penser que le gouvernement Legault jonglerait avec l'idée de remplacer le tramway par un REM dans l'Est de Montréal, comme l'ont souligné plusieurs médias au cours des derniers mois.

L'ARTM écartée?

Les analyses annoncées lundi seront effectuées par CDPQ Infra, la branche de la Caisse de dépôt responsable de gérer les grands projets d'infrastructures, et non par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui a pourtant le mandat de coordonner les différents services de transport public du Grand Montréal.

Jugeant la situation « inquiétante », Valérie Plante réclame que le gouvernement Legault fasse volte-face, ou qu'à tout le moins l'ARTM puisse superviser les travaux de CDPQ Infra.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, préférerait que les différents scénarios de prolongement du REM soient étudiés par l'ARTM plutôt que par CDPQ Infra. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

En marge d'une annonce à saveur environnementale, lundi matin, la mairesse a rappelé que, contrairement à la Caisse de dépôt, l'ARTM est dirigée par des élus qui, selon elle, ont toute la légitimité de « planifier l'ensemble du transport collectif dans la région métropolitaine ».

Je demande – je vous dirais même que j'exige! – que ça passe par l'ARTM. Valérie Plante, mairesse de Montréal

De passage à Scott, Beauce, le premier ministre Legault a répliqué en affirmant que la CDPQ avait toute l'expertise nécessaire pour mener elle-même les études préliminaires. « La Caisse de dépôt a travaillé avant la construction du REM sur des études de volume – volume sur l'île de Montréal, volume sur la Rive-Nord, la Rive-Sud –, donc ils ont beaucoup de données qui peuvent nous être utiles pour considérer certains scénarios. »

L'annonce de lundi survient quelques jours après que l'opposition libérale eût souligné en commission parlementaire que le gouvernement Legault n'avait pas encore demandé officiellement à CDPQ Infra d'étudier la possibilité de prolonger le futur REM.

Elle ne fait toutefois pas mention de la volonté de certains élus montréalais de prolonger le REM vers la gare de Dorval, un tronçon d'à peine 700 mètres qui permettrait de relier l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau à la ligne de train de banlieue Vaudreuil-Hudson, dans l'Ouest-de-l'Île.

Les dates d'entrée en service des stations du REM. Photo : rem.info

Le REM est un projet évalué à 6,3 milliards de dollars. Il prévoit actuellement la construction de 26 stations dans un réseau de 67 km.

Avec la collaboration de Benoît Chapdelaine et Julie Marceau