Une première cohorte d'étudiants en médecine à Rimouski en 2022

Un pavillon similaire sera également construit à Lévis au coût de 20 millions de dollars.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et la ministre déléguée au Développement économique et responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx, ont annoncé que ces pavillons d'enseignement seront construits à l'Hôpital régional de Rimouski et à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Jusqu'à 54 étudiants pourront fréquenter le pavillon rimouskois, alors que 90 futurs médecins pourront étudier à celui de Lévis.

Le campus de médecine de l’Hôpital régional de Rimouski pourra accueillir jusqu'à 54 étudiants. Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Par communiqué, les quatre partenaires dans ce projet, l'Université Laval, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, le CISSS du Bas-Saint-Laurent et l'Université du Québec à Rimouski, disent se réjouir de cette annonce d'investissement de la part de Québec.

La décentralisation du programme de médecine de l'Université Laval vise à valoriser la pratique de la médecine en région.

