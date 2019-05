Legault promet une nouvelle école à Scott avant deux ans

« On va accélérer le processus pour construire une nouvelle école. Vous savez, au ministère de l’Éducation, on me dit que le plus vite, c’est deux ans, mais j’ai comme objectif de raccourcir ce délai-là », a-t-il déclaré lundi.

Le premier ministre a confirmé l’information rapportée vendredi par Radio-Canada selon laquelle une nouvelle école sera construite en dehors de la zone inondable à Scott, en Beauce.

Je ne comprends pas que ça prenne deux ans. Oui, je comprends qu’il faut faire des plans, qu’il faut faire un appel d’offres puis qu’il faut construire, mais je pense qu’on est capables de faire mieux que ça. François Legault, premier ministre du Québec

Quatre classes de l'École l'Accueil ont dû être relocalisées temporairement. Photo : Radio-Canada / Olivier Lemieux

L’école « fait dur »

L’École l’Accueil a été lourdement endommagée par les inondations qui ont frappé la région au cours des dernières semaines. Les travaux d’urgence qui devront être réalisés (pompage de l’eau, assèchement, remplacement d’équipements, etc.) sont évalués à 250 000 $.

À l’instar de l’élève James Paquet, qui avait composé une chanson pour réclamer une nouvelle école, François Legault a convenu que l’établissement construit dans les années 1930 « fait dur ».

Je n’en revenais pas qu’on ait encore des écoles aussi vieilles que ça. On ne peut pas dire d’un côté : "L’éducation, c’est notre priorité", puis accepter de mettre nos enfants dans des conditions comme celles-là. François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre a discuté avec des élèves de l’École l’Accueil. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

La nouvelle école comptera 21 classes, soit 10 de plus que l’actuelle. Les coûts de construction sont estimés à 18 millions de dollars.

François Legault a par ailleurs indiqué que des modules temporaires seront mis en place pour accueillir les quatre classes qui ont été inondées.

En attendant, elles ont été relocalisées à l’hôtel de ville de Scott et au Centre de loisirs Atkinson.