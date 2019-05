Deux femmes de la N.-É. demandent à Ottawa de criminaliser la torture non étatique

Deux infirmières de Truro, en Nouvelle-Écosse, militent pour que les gouvernements reconnaissent que la torture n'est pas limitée à la guerre et aux opérations secrètes. Elles disent que la même violence se produit dans toutes les communautés, partout dans le monde.

Linda MacDonald et Jeanne Sarson participeront cette semaine à la réunion des ministres du G7 dédiée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à Paris. Elles y représenteront l’organisme qu’elles ont fondé, Persons Against Non-State Torture.

Jeanne Sarson dit que la réunion de cette semaine représente une occasion de travailler avec d’autres organisations féministes afin de convaincre les chefs d’État que la violence envers les femmes prend toutes sortes de formes. Nous voulons vraiment qu’ils soient audacieux et qu’ils abordent le dossier de la torture non étatique, parce qu’il s’agit d’un crime pratiquement invisible , dit-elle.

Les deux infirmières ont elles-mêmes grandi dans un milieu violent. Mais leur militantisme anti-torture a commencé en 1993.

Elles travaillaient alors en soirée dans une clinique de Truro, quand une femme leur a raconté les agressions brutales dont elle avait été victime aux mains de membres de sa famille. Linda MacDonald explique qu’elles ont compris rapidement que la femme vivait un type particulier de traumatisme et qu’elles n’avaient pas les outils pour l’aider.

Nous l’avons écoutée et après son départ, nous nous sommes regardées en nous disant que ce n’était pas de la maltraitance, c’était de la torture , se souvient-elle. Plutôt que de l’abandonner à son sort, parce qu’elle était suicidaire, nous avons décidé de l’aider autant que nous le pouvions. Nous sommes devenues des expertes dans ce domaine.

Les deux femmes ont commencé à faire des recherches et à se tisser un important réseau de contacts dans le monde. Elles ont maintenant leur propre site web et ont participé à des sessions organisées par l’Organisation des Nations Unies.

Gestes avilissants et douloureux

Le terme torture non étatique, qu'elles ont développé après avoir consulté Amnistie Internationale, inclut différents types de violence infligée à des personnes par des parents, des membres de leur famille ou par des groupes de personnes.

Cette violence se concrétise par des gestes avilissants et qui provoquent la douleur, comme des décharges électriques, des brûlures, le confinement ou le viol. Elle inclut aussi la mutilation génitale, le trafic de personnes et la prostitution. Si la torture étatique se produit dans des sites secrets ou en prison, cette torture [non étatique] se produit dans des maisons ou des chalets , dit Jeanne Sarson.

D'anciens prisonniers ont parlé de torture et de violence systématiques au Yémen. Linda MacDonald et Jeanne Sarson disent que le même genre de violence se voit dans les communautés canadiennes. Photo : Associated Press / Maad El Zikry

Les études sont rares sur le sujet. Mais une autre organisation canadienne participant à la rencontre de Paris, Abused Women’s Centre, de London, en Ontario, a adopté les critères de Persons Against Non-State Torture. Elle amasse depuis des statistiques sur les femmes victimes de violence sexuelle et sur ce qui peut être considéré comme de la torture.

Environ 7 % d’entre elles, soit 67 femmes, ont subi de la torture. C’est beaucoup plus fréquent que ce que les gens pensent. Nous le savons parce que nous recevons de nombreux messages de femmes qui disent en être victimes, mais qui soulignent que personne ne les croit , dit-elle.

Changements au Code criminel

Depuis des années, Linda MacDonald et Jeanne Sarson espèrent convaincre le gouvernement canadien de faire comme la France, l’Australie et l’Allemagne, qui ont criminalisé la torture non étatique.

Elles affirment que de l’inscrire dans le Code criminel créerait une image plus juste de la situation et pourrait mener à des campagnes de sensibilisation auprès de la population. Quand une loi nomme un crime, ça change complètement la culture. Nous aurions des données et des efforts concertés des gouvernements pour amasser ces données. Nous pourrions avoir des services adéquats pour les personnes ayant survécu à la torture , indique Linda MacDonald.

Jeanne Sarson ajoute que de classer des gestes de torture dans la catégorie des voies de fait contribue à isoler les victimes. Vous rejetez leur réalité. Ça leur fait du tort , dit-elle.

