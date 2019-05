Les résidents de l'Ouest canadien sont de plus en plus nombreux à se procurer des filtres et des purificateurs d'air. La fumée des feux de forêt, qui a envahi de nombreuses villes de la Colombie-Britannique et de l'Alberta l'été dernier, a forcé bien des gens à passer plus de temps à l'intérieur que prévu, un scénario qui risque de se répéter cette année .

Les résidents des régions touchées par la fumée des incendies de forêt devraient se créer des « refuges d’air pur », recommande Sarah Henderson, experte en santé environnementale du Centre de contrôle des maladies infectieuses de la Colombie-Britannique. Elle suggère d’installer des purificateurs dans les pièces où l'on passe le plus de temps, comme la chambre à coucher.

Selon elle, un filtre à air de qualité est un bon investissement. L’experte suggère aux locataires de s’informer auprès de leurs propriétaires pour savoir quels sont les équipements en place dans leurs logements.

Explosion des ventes de purificateurs d’air

La gérante de l’entrepôt du magasin Filter Shop at BGE de Prince George, Nadine Serwatkewich, dit que de nombreuses personnes se préparent à la prochaine saison des feux de forêt.

Été 2018 : le crépuscule en plein jour

L’an dernier, alors que la fumée qui recouvrait Prince George était parfois si dense qu’elle bloquait les rayons du soleil, les ventes de son entreprise ont explosé, raconte Nadine Serwatkewich. « C’était la folie, dit-elle. Nous avons une usine à Edmonton, qui devait fabriquer les produits le plus rapidement possible et nous les faire parvenir immédiatement. »

La fumée a également atteint les grandes villes comme Vancouver et Edmonton, où les commerçants ont eux aussi remarqué une augmentation des ventes d’équipements servant à améliorer la qualité de l’air.

Best Buy Canada indique que les ventes de purificateurs d’air ont augmenté de plus de 50 % en Colombie-Britannique et en Alberta en 2018. L’entreprise prédit que cette tendance sera maintenue en 2019.

Un porte-parole de Home Hardware note quant à lui une « augmentation importante due aux nombreux feux de forêt dans l’Ouest » et Canadian Tire parle d’une « croissance substantielle » des ventes, particulièrement en Colombie-Britannique.

Statistiques Canada ne comptabilise pas de données précises sur les ventes de purificateurs, mais confirme que les ventes ont augmenté pour la catégorie de produits dont ils font partie.

Penser aux sans-abri

Sarah Henderson croit que les municipalités devraient aussi réfléchir aux façons d’aider les sans-abri lorsque la fumée envahit leur ville. « L’hiver, quand il fait très froid, il y a des refuges pour permettre aux gens de se réchauffer, souligne-t-elle. Nous pouvons envisager la même chose pendant la saison des feux de forêt, où nous aurions des refuges où l’air est propre et frais. »

L’experte du Centre de contrôle des maladies infectieuses de la Colombie-Britannique indique que les bibliothèques et les centres communautaires peuvent servir à cet effet et que de plus en plus de villes sont ouvertes à cette idée.

Avec les informations d'Andrew Kurjata