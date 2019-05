Meghan, la duchesse de Sussex, donne naissance à un garçon

Je suis très heureux d'annoncer que Meghan et moi avons eu un bébé ce matin, un bébé en très bonne santé , a déclaré le duc de Sussex, très souriant, aux caméras de télévision à Windsor.

Septième dans l'ordre de la succession

Le fils de Harry, 34 ans, et de Meghan, ancienne actrice américaine de 37 ans, prend la septième place dans l'ordre de succession au trône britannique, derrière son grand-père, le prince Charles, son oncle, le prince William, les trois enfants de celui-ci, George, Charlotte et Louis, et son père.

Il est le huitième arrière petit-enfant de la reine Elizabeth II, 93 ans, et du prince Philip, 97 ans.

Le prince Harry et Meghan se sont unis le 19 mai 2018 en la chapelle St George du château de Windsor, lors d'une cérémonie retransmise par des chaînes de télévision du monde entier.