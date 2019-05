Cannabis NB : des prix plus élevés et moins de produits qu’ailleurs en Atlantique

La société Cannabis NB propose toujours ses produits à des prix parmi les plus élevés en Atlantique malgré ses mauvais résultats financiers, mais elle répète que ce n'est pas la cause de ses difficultés.

Le manque de produits est responsable des faibles ventes, explique une porte-parole de Cannabis NB, Marie-Andrée Bolduc, dans un courriel envoyé à CBC en réponse à des questions portant sur les difficultés de la société de Couronne.

Cannabis NB a fait état, la semaine dernière, de ventes totalisant 18,6 millions de dollars durant ses 166 premiers jours d’activité, soit du 17 octobre 2018 au 31 mars 2019. Ces ventes sont inférieures de 58 % aux prévisions de l’automne dernier et considérablement plus faibles que celles des provinces voisines.

Cannabis IPÉ a fait état le mois dernier de ventes de 7,1 millions de dollars durant la même période, alors que sa clientèle de base ne représente que 20 % de celle du Nouveau-Brunswick. Les ventes par personne sont ainsi 90 % plus élevées à l’Île-du-Prince-Édouard qu’au Nouveau-Brunswick durant ces 166 jours.

La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas encore divulgué les chiffres des ventes de cannabis pour l’exercice financier qui se terminait le 31 mars, mais elles étaient 65 % plus élevées par personne qu’au Nouveau-Brunswick à la fin de 2018.

Le premier ministre Blaine Higgs et le ministre des Finances Ernie Steeves ont réagi aux résultats financiers de Cannabis NB en exprimant leur déception. Plusieurs options sont étudiées pour redresser la situation, y compris une possible privatisation.

Problème d’approvisionnement chez Cannabis NB

La direction de Cannabis NB attribue les faibles ventes à un problème d’approvisionnement. La société éprouve plus de difficultés à garnir les étalages de ses magasins que celles des provinces voisines.

Une pénurie de cannabis se fait sentir partout au pays, mais la semaine dernière les sociétés de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse indiquaient sur leurs sites internet qu’elles comptaient respectivement en stock 140 et 130 produits. Au même moment, Cannabis NB en comptait 80.

Cannabis NB ne reçoit toujours pas autant de produits qu’elle souhaite proposer à ses clients, a expliqué la directrice générale de la société, Lara Wood, en présentant les résultats financiers la semaine dernière. Les quantités offertes à la clientèle ne répondent pas à la demande en ce moment, a-t-elle souligné.

Le producteur de cannabis FIGR, à Charlottetown, approvisionne l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, mais non le Nouveau-Brunswick. Photo : CBC/John Robertson

Les sociétés de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard ont une entente d’approvisionnement avec le producteur insulaire FIGR, de Charlottetown. Ce dernier est une source sûre de produits pour ces deux provinces depuis la légalisation du cannabis aux fins récréatives.

La semaine dernière, 19 des produits de cannabis à vendre à l’Île-du-Prince-Édouard et 16 en Nouvelle-Écosse provenaient de l’entreprise FIGR. Cannabis NB n’a pas d’entente avec cette dernière et elle est plus vulnérable à la pénurie nationale.

Le Nouveau-Brunswick compte quelques petits producteurs locaux qui n’ont pas encore un permis, a indiqué Lara Wood. Cannabis NB dépend pour son approvisionnement de grands producteurs qui ont des ententes partout au pays, a-t-elle ajouté.

Des prix plus élevés

Les consommateurs au Nouveau-Brunswick se voient proposer une gamme de produits plus faible que celles des provinces voisines, et ces produits sont parfois plus chers.

Par exemple, la semaine dernière, les quatre sociétés de cannabis des provinces de l’Atlantique proposaient à leur clientèle respective le produit nommé Walk the Dog, du producteur Xscape, en format de 3,5 grammes. Le prix exigé par Cannabis NB était de 41,99 $, TVH incluse. Ce prix dépassait de 3 $ à 7 $ ceux en vigueur dans les trois autres provinces.

Au même moment, les joints préroulés de marque Citylights par le producteur Edison étaient offerts à 7,50 $ chacun au Nouveau-Brunswick. Le même produit coûtait 50 ¢ de moins à Terre-Neuve-et-Labrador et 1 $ de moins dans les deux autres provinces.

Et une bouteille de 15 capsules de 2,5 mg de marque Bakerstreet du producteur Tweed coûtait 24,99 $ au Nouveau-Brunswick. La même bouteille était offerte à 22,50 $ dans chacune des trois autres provinces.

Cannabis Î.-P.-É. rapportait des ventes par personne supérieur de 90 % à celles de Cannabis NB après cinq mois et demi d'activité. Photo : CBC/John Robertson

Cannabis NB offre certains produits à des prix plus élevés que d’autres provinces, a reconnu Lara Wood. Elle a ajouté qu'il s'agit des produits les plus recherchés dont les stocks s'écoulent rapidement malgré le prix.

La société de la Couronne néo-brunswickoise a l’intention d’offrir à ses clients des produits à prix modique et concurrentiels à ceux d’autres provinces, assure Mme Wood, mais il n’y en a aucun du genre en stock à l’heure actuelle.

Le produit le moins cher disponible chez Cannabis NB en ce moment est constitué de fleurs séchées du producteur Plain Packaging à 8,57 $ le gramme. Cannabis IPE offre le même produit à un prix inférieur de 11 %.

Avec les renseignements de Robert Jones, de CBC