Le spectacle annuel de la chorale le Chœur des Plaines rend hommage à l’Ouest canadien

Le président de la chorale, Jean Legault, souligne que le spectacle cette année est centré sur le répertoire des auteurs-compositeurs de l’Ouest canadien.

« On rend hommage aux auteurs-compositeurs de l’Ouest canadien. Souvent, notre programme comprend des pièces de l’Europe ou du Québec, mais cette année on s’est dit “non, on va se confiner aux artistes de l’Ouest canadien” et on a trouvé des pièces superbes », affirme M. Legault.

Une vingtaine de choristes ont chanté une douzaine de chansons dont J’ai quitté mon île de Daniel Lavoie (Manitoba) et Histoire d’antan de Gérard Jean (Manitoba).

L’une des choristes, Rose Marchildon, indique que présenter des chansons du répertoire de l’Ouest canadien a demandé un plus grand effort cette année.

« Ça fait quelques années qu’on en discute et cette année on s’est dit que c’était le temps de le faire. Il fallait quand même aller chercher des pièces qui étaient arrangées pour une chorale, ce qui restreint un peu les possibilités », souligne-t-elle.

Deux pièces en anglais ont aussi été présentées durant le spectacle : The Big Yellow Taxi de Joni Mitchell (Alberta) et Wood River de Connie Kaldor (Saskatchewan).

Rose Marchildon ne cache pas sa joie de présenter ce spectacle après plusieurs semaines de répétitions.

« Le but de notre spectacle, c’est toujours de s’amuser, d’avoir du plaisir et d’en donner aussi à l’auditoire », ajoute-t-elle.

La chorale le Chœur des Plaines cumule plus de 28 ans d’existence. Elle a été fondée en mars 1991 par Ghislaine de Tilly et Anne Junk, deux enseignantes de l’École Lakeview à Saskatoon.

Avec les informations de Samuel Desbiens