Jean Lamarche, le nouveau venu au conseil municipal de Trois-Rivières

Jean Lamarche a déclaré qu’il s’inscrivait dans la continuité de Yves Lévesque. Or, il arrive dans un conseil municipal dont la majorité des membres étaient souvent opposés aux façons de faire ou à la vision de l’ancien maire.

Les quatorze conseillers travaillent ensemble depuis déjà 17 mois.

La mairesse suppléante, Ginette Bellemare, qui remplace Yves Lévesque depuis sa démission, tient à ce que l’esprit de collaboration demeure au sein du conseil municipal.

Je trouvais ça important de venir féliciter le nouveau maire et je suis contente parce qu’il y a beaucoup de membres du conseil qui m’accompagnent pour venir lui offrir les félicitations , a-t-elle déclaré.

Je pense qu’on démontre bien qu’on veut continuer à travailler avec lui. Ginette Bellemare, mairesse suppléante de Trois-Rivières

Elle compte l’appuyer du mieux qu’elle peut. Moi, c’est le chemin que j’ai commencé à tracer:le travail d’équipe, l’esprit de collaboration et c’est dans ce sens-là que je vais lui apporter ma précieuse collaboration.

Le conseiller municipal du district des Estacades, Pier-Luc Fortin, est déçu du résultat. Il appuyait le candidat Jean-François Aubin.

C’est une surprise, je m’attendais à ce que les résultats soient un peu plus serrés que ça. C’est le choix de la population, la démocratie a parlé, dit-il. On va travailler avec le maire qui a été choisi.

Pier-Luc Fortin a passé la soirée à son rassemblement, avant d’aller féliciter Jean Lamarche.

Le conseiller du district des Rivières, Claude Ferron, tient pour sa part à continuer à parler de Vision zéro.

On va d’abord s’asseoir, on va le sensibiliser à ce qu’est Vision zéro, pour moi le projet n’est pas mort. On avait présenté une réflexion au conseil, qui faisait suite aux consultations. La totalité du conseil était en faveur de cela, donc on va cheminer là-dedans.

Jean-François Aubin a livré un discours dimanche soir devant ses militants. Il ne compte pas se représenter dans une course à la mairie de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Aubin tire un trait sur la mairie de Trois-Rivières

Le candidat défait Jean-François Aubin a confirmé qu’il ne compte pas se présenter aux prochaines élections municipales, dans environ deux ans.

C’est la deuxième fois qu’il tente de se faire élire comme maire.

Pour moi, l’aventure de la mairie, ça se termine ce soir. Je l’avais déjà un peu annoncé et je ne reviens pas là-dessus, a-t-il déclaré. Il faut savoir tourner une page à un moment donné.

M. Aubin a félicité Jean Lamarche et l’invite à piger dans son programme.

Je suis un peu déçu, pas qu’il ait été élu, mais qu’il ait dans son programme très peu de choses sur l’environnement, pour moi, ça me tenait à coeur, j’espère qu’il va renforcer ce côté-là. Jean-François Aubin, candidat défait à la mairie de Trois-Rivières

Le candidat défait Éric Lord s'est dit satisfait de la campagne qu'il a menée.

Selon lui, les électeurs n'ont pas retenu son alternative à la dynamique de l'ancien maire Yves Lévesque et de son opposant Jean-François Aubin.

Je pense qu’on est encore dans l’esprit et la dynamique de l’ère "après-Yves-Lévesque" et je pense que le vote témoigne de cette dynamique-là , dit-il.

Il souhaitait proposer une option différente de la lignée Yves Lévesque et de Jean-François Aubin. J’ai voulu proposer une alternative à cette dynamique-là et à l’évidence, la population n’a pas adhéré à cette alternative-là.

Éric Lord indique vouloir réfléchir à son avenir.