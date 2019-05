Le taux de diplomation influencera le financement postsecondaire en Ontario

Selon des informations obtenues par CBC, la performance des collèges et universités déterminera leur financement provincial en se basant sur dix critères, notamment le taux de diplomation et la proportion de diplômés qui ont un emploi à temps plein dans un domaine lié à celui de leurs études

Dans son premier budget, déposé le mois dernier, le gouvernement Ford a indiqué que 60 % du financement des institutions postsecondaires sera lié à leur performance selon 10 critères, sans toutefois donner de davantage de détails sur ceux-ci.

Cependant, un document confidentiel du ministère de la Formation et des Collèges et Universités, dont CBC a obtenu copie, révèle plus d'information à ce sujet.

Ce document liste ces dix critères, qui incluent notamment le taux d'obtention des diplômes, la proportion de diplômés qui ont un emploi à temps plein dans un domaine lié à celui de leurs études, les autres sources de financement et la proportion d'étudiants en fonction de la population générale.

Critères liés aux compétences et aux résultats en matière d'emploi : Salaire des diplômés.

Nombre et proportion de diplômés dans les programmes d'apprentissage par l'expérience.

Aptitudes et compétences.

Proportion de diplômés employés à temps plein dans un domaine connexe ou partiellement connexe.

Proportion d'élèves dans une zone identifiée.

Taux d'obtention du diplôme.

Les quatre autres paramètres sont liés à ce que le gouvernement appelle l'impact économique et communautaire.

Sur ces derniers, il y a une certaine variation entre les mesures pour les collèges et les universités. Les deux seront évalués en fonction du financement reçu de sources externes, de l'impact communautaire et local, et une mesure basée sur la proportion de la population étudiante vis-à-vis la population générale d’une localité.

Les universités seront aussi évaluées en fonction du financement fédéral de la recherche, provenant d'organismes comme le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Budget de l'Ontario 2019 : Protéger l'essentiel Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Par ailleurs, les collèges seront mesurés à l'aide d'une mesure liée à l'apprentissage qui reste à déterminer.

Enfin, chaque collège et université aura sa propre mesure de l'impact économique propre à l'établissement. Le document du ministère n'explique toutefois pas la manière dont les mesures seront calculées.

D’ailleurs, la mesure des aptitudes et des compétences reste encore à déterminer, selon le document.

Actuellement, moins de 1,5 % du financement des collèges et universités est lié à la performance.

Selon le document obtenu par CBC, ce pourcentage passera à 25 % en 2020-21, et augmentera ensuite de 10 % par année jusqu'en 2024-25, où il plafonnera à 60 %.