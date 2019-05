Journée internationale sans diète : attention aux régimes amaigrissants

L'organisation rappelle que cette approche représente un danger pour la santé.

La nutritionniste au CISSS-AT, Sarah-Jeanne Coutu-Loiselle, soutient qu'ils peuvent affecter la santé physique. C'est de la restriction pour le corps, dit-elle. On le met en carence alors il se met en mode survie. Souvent, ça va être des diètes où il y a moins de calories donc moins d'énergie pour le corps. Elle ajoute qu'ils ont un impact majeur sur la santé psychologique.

Toute interdiction autour des aliments pendant les diètes ça crée une obsession. On se met sur une pente glissante vers les troubles alimentaires. Sarah-Jeanne Coutu-Loiselle

Pourtant, plusieurs personnes se tournent vers les régimes pour perdre du poids rapidement.

Véronique Girard vend la même méthode de perte de poids depuis 7 ans.

Si je suis encore là et que mon entreprise est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ne trouvent pas autres solutions pour arriver à leur objectif de poids , croit la propriétaire de Motiv'Action.

Elle accompagne des dizaines de personnes chaque semaine jusqu'au résultat escompté.