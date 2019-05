Des commerces sherbrookois s'adaptent au manque de main d'oeuvre

La pénurie de main d'oeuvre touche beaucoup de domaines et pousse certains entrepreneurs à prendre des décisions difficiles, dont réduire les heures d'ouverture de leur commerce.

C'est le cas du restaurant Auguste, situé sur la rue Wellington Nord à Sherbrooke, qui est dorénavant fermé les dimanches soirs et les lundis.

L’expertise en cuisine n’est pas simple à trouver selon la propriétaire de l’endroit, Annick Beaudoin.

Ce n’est pas le manque d’affluence, c’est vraiment le manque de main d’œuvre. On est dans une période à Sherbrooke où il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de commerces. La relève est peut-être un peu plus au ralenti, on a à vivre avec ça , il faut s’ajuster, dit-elle.

Mme Beaudoin, qui a ouvert les portes de son restaurant il y a 11 ans, compte sur la fidélité de sa clientèle pour limiter les pertes.

On a un capital de sympathie. C’est une gestion saine aussi. C’est une décision qui a fait passer l’humain avant l’argent. Nos clients sont fidèles, je crois qu’ils vont comprendre et ils vont venir sur d’autres plages horaires. On se croise les doigts , ajoute la femme d’affaires.

S’adapter aux jeunes

La chaîne d'épicerie IGA tenait en fin de semaine une série de portes ouvertes au Québec dans l'espoir de pourvoir à des dizaines de postes.

Le recrutement de main-d’œuvre étudiante représente un défi particulièrement important.

La directrice adjointe au IGA Extra Couture de Sherbrooke, Karine Bernier, explique que la clé est de s’adapter à la réalité des jeunes de 20 ans et moins.

On a créé une page Facebook pour faciliter les changements de quarts de travail entre eux. On leur met l’horaire deux semaines à l’avance. Ils ont le temps de planifier leurs travaux d’équipe ou leurs sorties avec leurs amis.

Les 20 ans et moins représentent le tiers des employés de la chaîne d’épicerie.