Lente stabilisation du niveau de l'eau après d'importantes inondations au Québec, 41 morts après un atterrissage d'urgence à Moscou, et le Parti libéral du Québec se donne un an pour élire un nouveau chef. Petit résumé de l'actualité qui a marqué la fin de semaine.

Plusieurs municipalités québécoises sont encore affectées par la crue printanière. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Les niveaux d'eau se stabilisent

La situation semble très lentement vouloir revenir à la normale, dans les nombreuses municipalités du Québec touchées par la crue printanière. Dimanche, la Sécurité publique ne rapportait pas de nouvelles demeures inondées ou de résidents évacués supplémentaires. Plusieurs régions rapportent une baisse du niveau de l'eau, dont celle de la capitale nationale, à Ottawa. Même situation au Nouveau-Brunswick, où le niveau du fleuve Saint-Jean est maintenant « sous le seuil d'inondation » . À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, enfin, la reconstruction de la digue qui a cédé va bon train.

Un violent incendie a éclaté à bord de l'appareil au moment du décollage Photo : Associated Press / Riccardo Dalla Francesca

Nombreux écrasements d'avion

La fin de semaine a malheureusement été riche en catastrophes aériennes. Dimanche, un avion russe s'est posé en urgence sur un aéroport de Moscou. Au total, 41 des 78 personnes qui se trouvaient à bord sont mortes; le gouvernement russe mène l'enquête. En Floride, les services d'urgence ont repêché l'une des boîtes noires à bord de l'avion qui s'est posé dans l'eau, samedi matin, à Jacksonville. Si l'on ne déplore la mort d'aucun passager, les animaux de compagnie qui se trouvaient dans la soute n'auraient pas survécu. Et en Colombie-Britannique, dimanche, un accident impliquant un petit avion survenu non loin de Smithers, dans le nord-ouest de la province, a fait quatre morts.

Le chef intérimaire du PLQ passera le flambeau à son successeur en 2020. Photo : Radio-Canada

Un nouveau chef libéral dans un an

Il faudra attendre 2020 pour que le Parti libéral du Québec se dote d'un nouveau chef. Les dirigeants du parti en ont fait l'annonce dimanche, lors de la deuxième journée d'un conseil général organisé à Drummondville. Les membres âgés de 25 ans et moins obtiendront entre autres 33 % des voix. Aucun candidat ne s'est encore officiellement lancé dans la course. Pendant ce temps, à Montréal, le Comité national des jeunes du Parti québécois a enjoint la formation souverainiste à faire de nouveau la promotion de l'indépendance du Québec, tout en adaptant son discours « au monde actuel ».

Les ripostes israéliennes ont détruit plusieurs bâtiments dans la bande de Gaza, tuant également une vingtaine de personnes. Photo : Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Sang et acier près de Gaza

Les affrontements ne semblent pas vouloir perdre en intensité, à l'intérieur et aux alentours de la bande de Gaza, au Proche-Orient. Les mouvements intégristes palestiniens ont continué de tirer des centaines de roquettes vers Israël, qui a riposté par plus de 250 bombardements de cibles et d'individus dans l'enclave palestinienne. On dénombre 23 morts, dont 19 du côté palestinien et 4 du côté israélien.

La Sûreté du Québec recherches une fillette qui serait tombée dans un ruisseau à Macamic. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Fin de semaine funeste pour les enfants

Les funérailles pour la petite fille décédée tragiquement à Granby seront prises en charge par un salon funéraire de la région; la cérémonie aura lieu jeudi prochain. Autant le prêtre chargé de la cérémonie que l'entreprise de pompes funèbres s'attendent à un « événement difficile ». À l'Ange-Gardien, près de Québec, un petit garçon retrouvé dans un ruisseau, samedi, est toujours dans un état critique. L'enfant aurait été victime d'un malaise et aurait chuté. À Macamic, en Abitibi, une fillette de quatre ans manque toujours à l'appel après être tombée dans un ruisseau, elle aussi. Les recherches se poursuivent dans le but de la retrouver.

Une manifestante va à la rencontre des forces de sécurité vénézuéliennes dans une rue de Caracas. Photo : Getty Images / Eva Marie Uzcategui

Nouvel écueil pour l'opposition vénézuélienne

Juan Guaido, l'opposant au président Nicolas Maduro, a lancé en vain, samedi, un nouvel appel à la défection de l'armée pour l'aider à renverser le régime de Caracas. Les soldats et autres dirigeants des forces armées ont cependant carrément refusé d'abandonner le chef de l'État, ce qui représente un nouvel échec du « président légitime » autoproclamé.

Bonne semaine!