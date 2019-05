Vigilance et sécurité en ce début du ramadan à Toronto

Alors que plus de 25 000 musulmans à Toronto se préparent pour le ramadan, la sécurité autour des lieux de prière devient plus importante que jamais.

Les attaques qui visent les lieux de culte inquiètent les leaders religieux en ce début du mois sacré.

Ils souhaitent assurer la sécurité des fidèles qui se déplaceront dans plusieurs mosquées à travers la ville pour se rassembler.

Le président de l'Organisation internationale des musulmans, Omar Farouk, fait de la sécurité un enjeu primordial.

Omar Farouk souhaite que ce mois sacré se déroule dans la paix et l'harmonie. Photo : Radio-Canada

Il se rappelle les attaques sanglantes dans les lieux de prière.

La fusillade dans les deux mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande a fait 51 morts et plusieurs blessés et celle dans la grande mosquée de Québec a fait 6 morts et également plusieurs blessés.

Les gens étaient inquiets. On pouvait voir la peur dans leurs yeux et leurs visages, dit Omar Farouk.

Ça montre qu'aucun endroit sur Terre n'est sûr. Pendant le ramadan, plusieurs fidèles viennent à la mosquée pour briser leur jeûne. C'est notre devoir d'assurer qu'ils soient en sécurité. Omar Farouk, président de l'Organisation internationale des musulmans

Ces violences ciblées partout à travers le monde poussent les communautés religieuses à repenser leur stratégie pour assurer la sécurité de leurs membres.

Plusieurs mosquées ont soumis leur candidature au « Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque ».

Il s'agit d'un programme fédéral qui permet de recevoir des fonds dans l'objectif d'assurer la sécurité que ce soit par l'installation d'un système de caméra de surveillance ou encore par la rénovation de l'entrée d'une mosquée pour optimiser l'efficacité d'un processus de confinement.

Des centaines de bénévoles de croyances différentes ont mis la main à la pâte pour préparer ces sacs qui contiennent assez de nourriture pour une famille de quatre pendant un mois. Photo : Radio-Canada

L'entraide et la solidarité malgré tout

Cette crainte n'a pas empêché les centaines de bénévoles qui se sont déplacés, samedi à Scarborough, pour préparer des sacs de dons de nourriture destinés aux familles démunies de Toronto peu importe leur appartenance religieuse ou spirituelle.

L'initiative « Project Ramadan » organisée par Muslim Welfare Centre, un groupe à but non lucratif, permet de rassembler des membres de diverses communautés en encourageant les valeurs d'entraide et de partage.

Un bénévole et organisateur de la jeunesse musulmane, Yusuf Ismail, ne croit pas qu'il y ait un problème de sécurité.

Je reconnais qu'il y a des événements isolés qui se passent dans le monde, mais pour la majorité, pour les Canadiens et dans cette ville, j'ai l'impression que tout le monde est réceptif et compréhensif , dit-il.

Yousuf Ismail ne s'inquiète pas par rapport à la sécurité entourant les mosquées. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre Justin Trudeau ainsi que le maire de Toronto John Tory ont partagé leurs voeux sur les réseaux sociaux, dimanche.

Le premier jour de jeûne sera le 6 mai à Toronto.