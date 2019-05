Plus de 1000 personnes ont participé dimanche à la Course pour les femmes, à Moncton au Nouveau-Brunswick.

L'événement national permet d'amasser des fonds pour des services locaux axés sur la santé mentale.

La patineuse artistique Tessa Virtue, médaillée d’or des Jeux olympiques de Vancouver et de Pyeongchang, était présente pour encourager les participants à Moncton.

Tessa Virtue à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 5 mai 2019. Photo : Radio-Canada

Cette course est nécessaire, dit-elle.

La santé mentale touche tout le monde et les statistiques sont troublantes. J'ai beaucoup d'admiration pour cet événement qui fait une grande différence. Tessa Virtue

La Course pour les femmes, le 5 mai 2019 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

La course rappelle les bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale et l'importance de briser l'isolement, mais elle permet aussi de venir en aide à plusieurs femmes.

Depuis cinq ans, la course permet au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour d'offrir du soutien aux femmes du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Krystal LeBlanc, directrice générale du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour. Photo : Radio-Canada

Au centre, on a effectué plus de 2000 interventions l'année passée , indique la directrice générale de l’organisme, Krystal LeBlanc. On voit un petit peu de tout, des victimes de violences, des agresseurs aussi. On voit des enfants avec des problèmes de suicide, des problèmes de santé mentale, anxiété, dépression...

Plus de 600 de ces interventions concernaient des personnes victimes de violence. Eux aussi souffrent de problèmes de santé mentale, à cause du trauma , dit Mme LeBlanc.

Agrandir l’image La course permet au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour d'offrir du soutien aux femmes du sud-est du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Les 65 000 $ amassés dimanche permettront au centre de continuer à aider les femmes gratuitement, mais surtout, rapidement.

Appeler, puis être sur une liste d’attente, ou attendre trop longtemps pour des services, c’est extrêmement difficile pour une cliente qui souffre , relate Krystal LeBlanc. Avec les fonds d’aujourd’hui, on va être capable de donner des services immédiats pour tout le monde avec des problèmes de santé mentale.

D’après le reportage de Camille Bourdeau