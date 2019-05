Isabelle Larose récompensée au gala des Grands prix du journalisme

Isabelle Larose s'est mérité le premier prix offert par le Conseil québécois du loisir dans la catégorie radio, qui s'accompagne d'une bourse de 800 $.

Le reportage primé, réalisé en octobre 2018, donne la parole à quelques irréductibles surfeurs madelinots qui défient le vent, le froid et la glace pour grimper sur leur planche douze mois par année.

Je pense que ce reportage s'est démarqué par son originalité, par le fait qu'il met en vedette des Madelinots forts sympathiques qui pratiquent une passion un peu hors du commun dans des conditions difficiles , estime la chroniqueuse.

J'étais très contente de savoir que je gagnais le prix, mais surtout pleine de reconnaissance envers les Gaspésiens et les Madelinots qui acceptent chaque jour de me parler de leur histoire, de leurs passions, de leurs projets un peu fous, et je tiens à les remercier chaleureusement.

Isabelle Larose, chroniqueuse pour ICI Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine