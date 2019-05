Macamic : la fillette de quatre ans manque toujours à l'appel

Selon les premières informations, la fillette faisait partie d'un groupe d'enfants qui jouaient sur un terrain lorsque le drame est arrivé.

Des bénévoles ont mis la main à la pâte pour construire une digue temporaire, question de faciliter le travail des plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ), débarqués sur les lieux dimanche matin.

La veille, plusieurs bénévoles ont participé aux recherches aux cotés des la SQ et des pompiers.

Un entrepreneur dépêché sur place avec une pelle mécanique a construit une digue temporaire pour réduire le débit d'eau du ruisseau.

On a établi une digue en face du ponceau pour réduire le débit d'eau pour permettre aux plongeurs de faire des fouilles plus adéquates de l'autre côté , explique le capitaine de la brigade de pompiers de Macamic, Denis Pépin.

On a installé une pompe pour essayer de contrôler le débit le plus possible parce que l'eau est sur le bord de passer par-dessus le chemin et on ne veut pas que ça arrive. Présentement, l'eau est bloquée, mais on va voir au cours des prochaines heures si le pompage est suffisant , ajoute M. Pépin.

La Sûreté du Québec recherches une fillette qui serait tombée dans un ruisseau à Macamic. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Un débit d'eau impressionnant

Les eaux provenant de deux vastes champs s'écoulent à cet endroit chaque printemps.

Un résident raconte que la veille, il avait eu du mal à demeurer debout sur un des ponceaux qui traverse le ruisseau, tellement le débit était puissant.

Il y avait à ce moment deux pieds d'eau qui recouvrait le ponceau.

Depuis, le niveau de l'eau a baissé d'environ six pieds, ce qui facilite le travail des plongeurs. Le débit de ce cours d'eau qui se jette dans le lac Macamic est également réduit fortement.

On ne connaît pas pour le moment les circonstances de la disparition de la fillette.

On pose des questions et on fait notre enquête et depuis dimanche matin, les plongeurs sont arrivés et ont commencé à chercher au fond du ruisseau , raconte la porte-parole de la SQ, Nancy Fournier.