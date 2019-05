Laisser tomber les trottoirs à Moncton? Des aînés s’inquiètent

Des secteurs de Moncton-Ouest pourraient voir la superficie des trottoirs diminuer de moitié, selon les plans présentés au conseil municipal.

Agrandir l’image Des secteurs de Moncton-Ouest pourraient voir la superficie des trottoirs diminuer de moitié, selon les plans présentés au conseil municipal. Photo : Radio-Canada

Les plans étudiés à la mairie de Moncton pourraient donner naissance à des rues avec un trottoir d'un seul côté.

À l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, la mesure est perçue comme un pas en arrière.

Bernadette Landry, membre du conseil d’administration de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Des fois, traverser la rue quand on prend de l'âge, c'est plus long et il y a des voitures qui circulent très, très vite , relate Bernadette Landry, membre du conseil d’administration de l’organisme.

C’est un peu énervant, même dangereux , soutient Mme Landry, surtout l'hiver .

Alcide Richard, directeur conception et construction à la Ville de Moncton. Photo : Radio-Canada

Au département d’ingénierie, on demande de ne pas sauter aux conclusions. Si jamais la Municipalité adoptait une politique prévoyant l’enlèvement de trottoirs, ça ne va pas se faire demain matin, ça va se faire quand il y a une reconstruction d'un secteur, d'une rue , indique Alcide Richard, directeur conception et construction de la Ville de Moncton.

Moncton choisit déjà de ne pas déneiger certains trottoirs pour réaliser des économies en hiver.

L'entretien des trottoirs, c'est sûr que c'est une dépense, mais il me semble que la sécurité des gens devrait être une priorité quand même , dit Bernadette Landry.

D’après le reportage de Jean-Philippe Hughes