Jour de vote sous le soleil à Trois-Rivières

Plus de 100 000 personnes sont inscrites sur la liste électorale.

Quatre candidats briguent le poste : Jean-François Aubin, Jean-Benoît Fortin, Jean Lamarche et Éric Lord.

Des électeurs rencontrés indiquent que c'était important pour eux de se rendre aux urnes.

Je cherche la continuité de l'autre maire. On est satisfait du travail , indique Serge Saint-Onge.

D'autres électeurs soulignent l'importance de se prononcer sur le nouveau maire.

Des fois, on est pas contents, mais si on vote pas, on peut pas rien dire , soutient Gaétan Dufresne.

Le temps clément a incité certaines personnes à aller voter.

Le beau soleil nous fait sortir. Pour moi, il y a beaucoup de monde qui vont venir voter. Ça va être bien , estime Hélène De Lamirande

Une élection partielle a dû être déclenchée à la suite de la démission du maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, pour des raisons de santé.

C'est la première fois qu'une autre personne qu'Yves Lévesque sera à la tête de Trois-Rivières, depuis la fusion des villes.