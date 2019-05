Laïcité : les consultations particulières débutent mardi avec des sympathisants

Le gouvernement caquiste a déposé le 28 mars dernier ce projet de loi, qui vise à interdire le port de signes religieux à certaines catégories d'employés de l'État, dont les enseignants, et à assurer que les services publics soient donnés et reçus à visage découvert.

Il s'agit d'une quatrième tentative dans la province pour baliser le port de signes religieux, après le projet de loi 94 du gouvernement Charest, la Charte des valeurs du Parti québécois et la loi 62 du gouvernement Couillard, qui a été contestée devant les tribunaux.

Diane Guilbault, présidente de l'organisme Pour les droits des femmes du Québec, qui compte 600 membres, sera la première à prendre la parole mardi matin, après le ministre Simon Jolin-Barrette et les porte-parole des oppositions. Elle demandera au gouvernement de renforcer sa pièce législative.

Les écoles privées devront aussi éventuellement être assujetties à la loi sur la laïcité, croit-elle.

Son organisme présentera 16 recommandations, qui n'appellent pas toutes à modifier le projet de loi, mais qui sont « des ajouts qui pourraient conforter, renforcer le droit à l'égalité des femmes ».

Par exemple, il recommandera de transformer le cours d'éthique et culture religieuse, afin de le vider de son contenu sur les religions, qui « va complètement à l'encontre de l'esprit de la loi sur la laïcité ».

« On ne peut pas promouvoir d'un côté la laïcité de l'État, et dans le système scolaire de l'État, faire semblant que la laïcité, c'est du racisme », a renchéri Mme Guilbault.

Sa présentation mardi sera suivie de celle de Djemila Benhabib, de Louise Mailloux, du Mouvement national des Québécoises et Québécois ainsi que de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité.

En fin de journée, la Commission des institutions entendra le philosophe Charles Taylor, Jocelyn Maclure, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ainsi que le Centre consultatif des relations juives et israéliennes.

Au total, 36 groupes présenteront un mémoire devant la commission, du 7 au 16 mai. Plusieurs groupes se sont retirés du processus, en déclinant l'invitation des parlementaires, dont le Barreau du Québec et quatre associations représentant les forces de l'ordre.

Lundi, à la veille du début des travaux, une dizaine de groupes en faveur du projet de loi tiendront une conférence de presse pour expliquer leur position au Centre St-Pierre, rue Panet, à Montréal.

Le projet de loi 21, en résumé

Le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État prévoit que toutes les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires doivent respecter les principes de la séparation de l’État et des religions, de la neutralité religieuse de l’État, de l’égalité de tous les citoyens et des libertés de conscience et de religion. Il prévoit l’interdiction du port de signes religieux chez les employés de l’État en position de coercition (juges, policiers, procureurs, gardiens de prison) et d’autres employés de l’État, essentiellement les enseignants des écoles primaires et secondaires du réseau public et les directeurs d’école.

Le projet de loi 21 est assorti d’une clause protégeant les droits acquis des employés touchés qui portent déjà un signe religieux, à condition qu’ils conservent la même fonction dans une même organisation. Il y en aurait « probablement quelques centaines », selon le ministre responsable, Simon Jolin-Barrette. Il comprend aussi des dispositions de dérogation pour soustraire la loi à des articles des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. La Charte québécoise sera en outre modifiée afin qu’elle stipule « que les libertés et droits fondamentaux doivent s’exercer dans le respect de la laïcité de l’État ».

Le projet de loi prévoit également que tous les services gouvernementaux devront être offerts à visage découvert. Ils devront aussi être reçus à visage découvert lorsque cela est nécessaire à des fins d’identification ou pour des motifs de sécurité. Aucun accommodement raisonnable ne pourra être demandé pour contourner cette obligation, est-il précisé. Il n’inclut aucune sanction pénale ou monétaire pour les contrevenants.