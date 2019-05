L'accident mortel à Sainte-Anne-des-Monts aurait pu être évité, selon deux témoins

Dimanche matin, le conducteur d'un véhicule aurait perdu le contrôle alors qu'il circulait sur la route 132 en direction ouest, indique la Sûreté du Québec (SQ).

L'une des passagères impliquées dans l'accident, une femme âgée d'une trentaine d'années, a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais a succombé à ses blessures.

Carolanne Lavoie et Kim Michaud expliquent qu'avant que l’accident ne se produise, elles se trouvaient sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts.

Une voiture serait alors arrivée en trombe derrière elles. Elles racontent qu'après une brève discussion, le conducteur est reparti tout aussi rapidement.

Plus tard, Carolanne Lavoie dit avoir revu la voiture alors qu’elle se trouvait en attente sur un feu de circulation. C’était dans une zone de 50 km/h et c’était clair qu’il ne roulait pas à cette vitesse-là , mentionne-t-elle.

Elle a décidé d’attendre qu’il passe, malgré le feu vert dans sa direction. Comme de fait, il m’a coupée et la lumière était rouge pour lui , rapporte-t-elle.

Si j’étais passée à ma lumière verte, on serait mortes. Carolanne Lavoie

La voiture a fait plusieurs tonneaux Photo : Radio-Canada

Pour sa part, Kim Michaud a appelé les policiers pour les avertir. Pendant ce temps, les témoins ont vu la voiture repasser à grande vitesse et griller un autre feu rouge.

Inquiètes, elles disent avoir tenté de retrouver la voiture, en vain.

En reprenant leur route vers l’ouest, comme elles l’avaient d’abord prévu, elles disent avoir revu la voiture avec les mêmes personnes à bord, mais cette fois, son conducteur venait d’être arrêté par les policiers.

On a décidé d’attendre pour voir ce qui allait se passer et on a vu que la voiture était repartie. J’ai dit " Voyons ça a pas d’allure!" , raconte Carolanne Lavoie.

Plus tard, la police a rappelé Kim Michaud pour lui demander si elle voulait porter plainte, ce qu’elle dit avoir refusé.

Quand elles sont arrivées à Val-Brillant comme prévu plus tard, elles ont vu un article rapportant l’accident et reconnu la voiture en question.

Carolanne Lavoie et Kim Michaud se disent ébranlées par la tournure des événements.

Selon la Sûreté du Québec, le conducteur est interrogé depuis dimanche après-midi. Il a été arrêté pour conduite dangereuse ayant causé la mort.

Il devrait normalement comparaître lundi au palais de justice.

L’identité de la victime de l'accident mortel sera dévoilée lundi.