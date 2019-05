Une friperie éphémère pour la saison printanière

Depuis quelques mois, 2e Fripe amassent des vêtements usagés pour le vendre à petits prix.

On ramasse les vêtements que les gens ne portent plus et on leur donne une deuxième vie. Julia Boivin-Dutil, copropriétaire de 2e Fripe

Il s’agit du troisième événement Pop-Up, une boutique éphémère qui semble attirer de nombreux clients soucieux de leur empreinte écologique.

« Les gens apprécient ce genre d’initiative là et ils ont plus la conscience aussi que quand ils ne veulent plus porter leurs vêtements, mais ils ne veulent pas nécessairement qu’ils soient dans des sites d'enfouissement », souligne Julia Boivin-Dutil, copropriétaire de 2e Fripe.

« Ce n’est pas nécessairement parce qu'on n’aime plus un vêtement que quelqu’un d’autre ne va pas l’aimer », ajoute-t-elle.

La prochaine boutique éphémère offrira des vêtements d’été.