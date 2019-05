Saison des ventes-débarras

Lolita Leblanc doit vendre la maison de son père qui est décédé et tout ce qu'elle contient.

Des meubles, des outils, des instruments de cuisine :on trouve de tout dans cette vente-débarras.

Mon père avait beaucoup de choses. Cinq garages à vider, à trier, à préparer, etc. On a tout préparé la semaine passée puis cette semaine, ça va bien, on vend! , lance-t-elle.

Par ailleurs, bien que les ventes de débarras soient encore populaires, certains vendeurs se tournent aussi vers des plateformes web pour se départir de leurs biens, comme le Marketplace de Facebook.

Les ventes-débarras ne font pas que le bonheur des vendeurs.

Cette cliente est heureuse d'avoir trouvé un traîneau à trois skis au coût de 2 $. Photo : Radio-Canada

Des acheteurs sont à l’affût pour dénicher des trésors à moindre coût.

Des décorations pour la maison, des outils, des choses pour les enfants, des vêtements pour les enfants etc. Une acheteuse

La Ville de Saguenay réglemente peu les ventes-débarras sur son territoire.

On a droit à deux ventes de garage par année sur trois jours consécutifs. Il n'est pas nécessaire d'avoir de permis donc tout se fait de manière assez simple. Jeannot Allard, directeur du service des communicayions, Ville de Saguenay

La Municipalité d'Alma a fait le choix d'exiger un permis au coût de 10 $ pour les ventes-débarras.

Des articles usagés à vendre Photo : Radio-Canada

Celles-ci sont autorisées uniquement du 2e samedi au 4e dimanche du mois, en mai et en septembre.

Alma veut ainsi créer un engouement autour de ces ventes qui surviennent toutes au même moment.