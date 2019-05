L’École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau à Toronto accusée de discrimination

Alex Belai et Roza Belai, qui sont citoyens canadiens, visitaient l’école en janvier dernier avec leur garçon quand une représentante de la direction leur aurait demandé leur pays d’origine, la manière dont ils auraient appris le français, et s'il s'agissait de leur première langue.

La directrice adjointe leur aurait ensuite dit qu’il était obligatoire de passer par une évaluation pour déterminer le niveau du français de l'enfant.

Elle nous a dit que si notre garçon ne parlait français devant elle, il allait recevoir une recommandation négative et ne serait admissible dans aucune école du système, sans aucun appel. On a essayé de le faire parler, mais il était trop timide , raconte Alex Belai.

Le garçon comprend le français. Selon M. Belai, la directrice adjointe a considéré que cette première évaluation était un échec.

Elle a regardé son calendrier et nous a demandé de revenir le 12 avril à 11h. Mais on était choqué et on a demandé à nos amis qui ont des enfants [au Conseil scolaire] Viamonde, et ils nous ont dit qu’ils n'ont pas eu d’évaluation , poursuit-il.

Selon le couple, leur garçon n’a pas à passer par tout ce processus. Les parents considèrent que leur enfant a droit à une éducation en français.

Les parents des communautés francophones minoritaires ont le droit d'inscrire leur enfant à l'école en français, à condition qu’ils respectent une des trois conditions de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Liste des trois critères : Première langue apprise et encore comprise est le français;

Éducation élémentaire s’est fait en français et au Canada;

Au moins un autre des enfants a reçu ou reçoit une éducation élémentaire ou secondaire en français et au Canada

Alex et Roza sont tous deux Kabyles et baignent dans le français depuis qu’ils ont appris à parler.

Nous avons hérité du français [...], donc nous parlons français couramment. Nos parents étaient francophones donc à la maison tout était en français. Nous avons notre langue maternelle, le kabyle, mais nos parents préféraient nous parler en français sachant que [ce serait] une langue qui nous servira plus tard , explique Alex Belai.

Les parents sont revenus à l’école avec un formulaire d’inscription complété.

Devant leur refus de faire passer une évaluation à leur fils, le directeur de l’école aurait menacé d’appeler la police, une attitude que les deux parents ont du mal à justifier.

Il avait l’air hostile, pas content. Il insistait lui aussi pour une évaluation et il disait que nous devions remplir les trois critères en même temps. Roza Belai

Excuses de Viamonde

Questionné sur sa version des faits, le Conseil scolaire Viamonde a dit ne pas pouvoir répondre.

Nous ne discutons pas de cas spécifiques reliés à un ou des élèves en aucun moment, et ce, quel que soit le sujet , a répondu Claire Francoeur dans un courriel à Radio-Canada.

La direction de l’École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau n’a pas donné suite à nos messages et nous a redirigés vers les communications du conseil scolaire.

Toutefois, dans un courriel envoyé aux deux parents, le Conseil scolaire Viamonde s’excuse du malentendu si la première langue apprise et encore comprise des parents est le français.

On a pris ça comme une lettre d’admission de faute de la part de l’école , dit Alex Belai.

Interprétation flexible

Selon l'avocat constitutionnaliste, Nicolas Rouleau, il ne faut pas avoir une vision trop stricte de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Selon Nicolas Rouleau, la charte est généralement interprétée de façon large et libérale Photo : Radio-Canada

Quand on parle de la première langue apprise et encore comprise, on ne parle pas [de la minute exacte à laquelle] on a appris le français. Par exemple, si les premiers mots étaient en anglais, mais qu’on a aussi appris le français en bas âge, dans cette situation-là, on est tenu d’avoir le droit d’inscrire nos enfants à l’école en français , explique Me Nicolas Rouleau.

Plainte au Tribunal des droits de la personne

Peu de temps après les événements, Alex et Roza Belai ont décidé de déposer une plainte auprès du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO).

La famille Belai a déposé une plainte au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario contre l'école Pierre-Elliott-Trudeau, à Toronto. Photo : Radio-Canada

Malgré les excuses du Conseil scolaire Viamonde, les parents veulent aller jusqu’au bout du processus.

Par principe, on ne peut pas accepter un tel comportement de la part d’un directeur d’une école primaire. Pour moi, c’est un abus de pouvoir. [...] Il y a peut-être d’autres parents qui ont vécu la même chose , dit Alex Belai.

Découragée par ces événements, la famille envisage désormais d'autres options, dont l'éducation en anglais pour leur garçon Aklee.