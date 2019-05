Grâce à trois poules à la maison, une Calgarienne surmonte des troubles d'anxiété

Nikki Pike, qui a eu des épisodes d’anxiété et de dépression, a donc trois poules à la maison, Nugget, Nibble et Noodle, pour lui tenir compagnie : « Quand je les tiens, j'éprouve [quelque chose], je sens, j’entends. Ce qui me calme, ce sont ces aspects sensoriels ».

Les poules sont bien plus affectueuses et ont bien plus de personnalité que ce que les gens croient, estime Mme Pike. Ces oiseaux l’ont aidé, dit-elle, à surmonter ses douleurs psychiques.

Cependant, avant de garder des poules chez soi, il faut demander un permis à la Ville de Calgary. Dans le dossier, il est impératif d’avoir une lettre d’un psychologue ou d’un psychiatre affirmant qu’un animal de la ferme est nécessaire au bien-être du patient.

L’animal doit aussi avoir assez de place à la maison et accès à un vétérinaire. Il faut aussi l'adresse d'un domicile alternatif.

Le portail en ligne de demande de permis fonctionne depuis mars. La Municipalité s’attend à recevoir de 5 à 10 demandes par an, la plupart pour des poules et des cochons. Les vaches seront considérées, mais ce genre de décision se fera au cas par cas.