Une aide de taille pour contrer la surpopulation d'animaux errants à Rouyn-Noranda

Le refuge a pu installer les équipements nécessaires à la stérilisation des animaux grâce à un don de 35 000 $.

Avec cette acquisition, l'organisme pourra contrer la surpopulation animale à Rouyn-Noranda.

Pour commencer, la stérilisation concernera les chats et plus tard, les chiens.

Mais ce sont uniquement les animaux du refuge qui seront pris en charge, explique la directrice générale du refuge Anik Henri.

C'est une solution, c'est certain. C'est beaucoup plus facile quand on est sur place, surtout qu'on a la collaboration de plusieurs vétérinaires. Anik Henri, directrice générale du refuge

Il y a beaucoup de gens qui croient à notre projet, dit Anik Henri. Il y a un problème de surpopulation à Rouyn-Noranda et un peu partout au Québec. Mais nous, on s'est dit qu'on va essayer de s'attaquer à quelque chose, essayer quelque chose pour combattre ça et quand on regarde des trucs qui sont faits à l'extérieur de la ville, à population égale, en 5 ou 6 ans on va arriver à diminuer considérablement le nombre d'animaux non stérilisés, donc le nombre d'animaux errants à Rouyn-Noranda.

En 2018, le refuge a stérilisé 116 chattes, 131 matous et 6 chiens.