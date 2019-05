Une marche pour la Maison Marie-Élisabeth qui dépasse toutes les attentes

Le 12e Marchethon de la dignité a rassemblé un peu plus de 800 personnes dimanche matin à Rimouski et a permis d'amasser 57 000 $ pour la Maison Marie-Élisabeth.

L'organisation a de quoi se réjouir, elle s'était fixée un objectif de 650 participants et de 50 000 $.

Bonne nouvelle, on a manqué de gilets! On avait 650 gilets et on a manqué de gilets à 9 h , s'est félicité l'organisateur et président d'honneur de la marche, Claude Ruest.

L'événement a été organisé par une équipe de bénévoles de la Financière Banque Nationale, dont M. Ruest est le vice-président, avec l'appui des membres de la Maison Marie-Élisabeth.

L'organisme à but non lucratif vient en aide gratuitement aux personnes résidant sur le territoire de la MRC de Rimouski–Neigette qui se trouvent en phase terminale, afin d'améliorer leur qualité de vie.

Le 12e Marchethon de la Maison Marie-Élisabeth a eu lieu dimanche matin, à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

La cause touche de nombreux Rimouskois, qui ont tenu à exprimer leur soutien par leur présence et leurs dons.

Présentement, j'ai un membre de ma famille qui doit combattre un cancer donc c'est très important pour moi , a souligné une marcheuse.

C'est important parce qu'on pourrait en avoir besoin nous aussi, on ne sait pas ce que la vie nous réserve alors c'est important de participer et de faire un don , a ajouté une autre participante.

Il devrait y avoir une maison comme ça partout parce que c'est important de mourir dignement, d'être bien quand on part. Une participante au Marchethon

Pour financer ses activités, la Maison Marie-Élisabeth doit recueillir 700 000 $ en dons du public chaque année.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités de financement sont organisées annuellement, dont L'Expérience Vins, Bulles, Spiritueux qui aura lieu le 23 mai prochain.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux