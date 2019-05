Quand la météo provoque des phobies

Une grande majorité des enfants auront peur des orages à un certain moment de leur vie. Cette anxiété est quelque chose de normal.

En vieillissant, certains conserveront cette peur, mais ils réaliseront que c’est un phénomène qui comporte de faibles risques. Par contre, lorsqu’une crainte devient excessive et nuit au fonctionnement de la vie de tous les jours, c’est à ce moment-là que l’on peut parler de phobie.

Une phobie, ça va au-delà de la réponse normale ou attendue. Ça va être soit trop intense ou paralysant. Bref, ça nuit au fonctionnement , explique le professeur au Département de psychoéducation et de psychologie de l’Université du Québec en Outaouais, Stéphane Bouchard.

Les personnes phobiques vont tomber dans le piège de l’évitement. C’est le moment où la personne atteinte de phobie évitera d’apprivoiser ce qui lui fait peur. Cela contribue à maintenir l’état de phobie.

S’empêcher de sortir de chez soi par peur des vents, par exemple, ou surveiller obsessionnellement des prévisions météo peuvent faire partie les comportements des gens phobiques. Ces réactions peuvent occuper parfois plusieurs heures dans une journée.

Les trois phobies météo les plus courantes

Selon l'expert en anxiété et phobies Stéphane Bouchard, les phobies liées aux phénomènes météo les plus fréquentes sont les suivantes :

1- Astraphobie

Des orages et des pluies torrentielles pourraient s'abattre sur la région Photo : -

Cette phobie se traduit par une peur des orages électriques, donc des éclairs et du tonnerre. C’est probablement la phobie la plus courante.

2- Aérophobie

Au moins 300 citoyens de Gatineau seraient à la recherche d'un logis à la suite du passage des tornades. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

L'Aérophobie, c’est la peur de l’air, du vent. Les personnes souffrant de cette phobie craignent de se faire emporter par le vent ou que les choses s’écroulent sur eux. Dans une même catégorie, il y a aussi la peur des tornades ou des ouragans, que l’on nomme la lilapsophobie.

3- Antlophobie

La rue Jacques-Cartier pendant la crue de 2019 Photo : Radio-Canada

C’est la peur des inondations. La personne avec cette phobie pourrait par exemple commencer à préparer des sacs de sable en hiver. Une personne qui craint les inondations même si elle vit sur le haut d’un plateau et qu’il n’y a aucun danger pourrait aussi être considérée comme phobique.

Vaincre les phobies

Les experts constatent que souvent, les gens se sont adaptés et ont appris à vivre avec leur phobie, et c’est pourquoi ceux-ci consultent peu. Pourtant, les thérapies sont très efficaces et leur taux de succès est de plus de 80%.

Pour combattre, il faut désamorcer un peu les préoccupations, les situations et ne pas tomber dans l’évitement, soutient M. Bouchard, qui est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique.

Dans ce contexte, apprivoiser sa peur devient donc la meilleure façon de vaincre une phobie. Cependant, il faut que ce soit fait progressivement et ciblé sur une phobie à la fois.

Selon Stéphane Bouchard, ce n’est pas beaucoup de rationnel, mais expérientiel. Vivre, apprivoiser ce qui nous fait peur jusqu’à tant qu’on réalise dans nos tripes que ce n’est pas dangereux .

Surtout, avec les phobies liées à la météo, il faut apprendre à tolérer l'incertitude, l’absence de contrôle sur phénomène. Et donc lâcher prise sur ses peurs.