Un grand et fantastique ménage du printemps à Victoriaville

Pour rendre l'événement le plus ludique possible, petits et grands étaient invités à se présenter vêtus d'un costume de superhéros.

Leur mission : recueillir tous les déchets accumulés dans les parcs de la ville pendant l'hiver.

Munis de sacs de plastique et de gants fournis pour l'occasion, les participants considèrent le geste comme impératif pour améliorer leur milieu de vie.

J'aime la nature! Si on ne ramasse pas les déchets, ça va la polluer , lance un jeune bénévole.