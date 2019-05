Harricana déborde, Kinojevis et d'autres cours d'eau sous haute surveillance en Abitibi-Témiscamingue

C'est le cas de la rivière Harricana à Amos, dont le débit était de 208 mètres cubes par seconde dimanche matin, alors que le seuil d'inondations mineures est de 228 mètres cubes par seconde.

Selon la sécurité civile, l'eau est montée sur la rue principale et pourrait perturber la circulation.

À Rouyn-Noranda, la rivière Kinojevis est toujours sous surveillance, tout comme les lacs Beauchastel et Montbeillard.

Au lac Bruyère, une maison a été inondée, d'après la sécurité civile.

Les niveaux sont également à la hausse sur le lac Témiscamingue et le réservoir des Quinze.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le maire de Notre-Dame-du-Nord invite les citoyens de la municipalité à faire preuve de prudence, puisque le niveau du lac Témiscamingue continue de monter.

Pour sa part, le directeur régional de la sécurité civile et incendie pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec, Gaëtan Lessard, parle d'une fonte des glaces de plus en plus rapide.

On surveille la hausse des niveaux d'eau. Pour le moment, ce n'est pas encore problématique, mais le fait qu'il reste encore des glaces, notamment sur le lac Témiscamingue, c'est une situation qui n'est pas idéale, parce que les glaces, quand elles vont se mettre à flotter, avec un niveau d'eau élevé, pourraient causer des dommages et des problèmes.

Des cours d'eau à Duparquet et à Rapide-Danseur sont également surveillés par la sécurité civile.