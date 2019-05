La relève entrepreneuriale de Hearst primée

Emmanuelle Rheault, propriétaire du Café Duo, qui vend des plats à emporter, a reçu le prix Releveur d’entreprise décerné à une personne qui a réussi à assurer la continuité d’une entreprise.

La nouvelle femme d’affaires a quitté Toronto en 2018, où elle venait de passer 10 ans, pour acheter le commerce et en gérer les activités.

J’avais envie de revenir à la campagne pour une vie plus tranquille et de me lancer en affaires. Ma première idée, c’était de créer une microbrasserie, mais ç’aurait été un projet que j’aurais commencé du début alors que là, j’avais l’opportunité d’acheter une entreprise qui marchait déjà bien, qui était déjà bien établie dans la communauté , raconte-t-elle.

Le prix qui lui a été décerné samedi [lui] donne l’impression que la communauté [la] supporte et qu’ils sont contents de ce qu’[elle] a fait .

C’est un beau cadeau de bienvenue, c’est sûr que ça me conforte dans le choix que j’ai fait. Emmanuelle Rheault, propriétaire du Café Duo de Hearst

Elle reconnaît que l’entrepreneuriat comporte son lot de défis mais estime aussi qu’ il y a plein d’opportunités dans les régions rurales.

Les opportunités, c’est à nous de les créer. Tout est à créer ici [...] Il y a beaucoup d’aide contrairement aux grandes villes où on est plutôt anonyme, où c’est plus difficile de trouver des ressources, de trouver de l’aide, de trouver de l’argent pour financer nos projets , note Mme Rheault.

Le prix Jeune entreprise a été remis à La Chèvre laitière de Hearst, une ferme créée en 2016 par Marie-Estella Richard. Grâce à ses 400 chèvres, l’entrepreneure est la fournisseure exclusive de lait de chèvre à la Fromagerie Kapuskoise.

Le gala des Prix Panache est organisé par le Service de développement économique de Hearst en collaboration avec la Caisse Populaire Alliance.