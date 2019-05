Commémoration de la bataille de l’Atlantique dans l’Est-du-Québec

La bataille de l’Atlantique a duré six ans, entre septembre 1939 et mai 1945.

La lieutenante de vaisseau Fannie Godbout, officière responsable de la logistique au NCSN Jolliet, rappelle que la bataille de l’Atlantique constitue la plus longue campagne militaire de la Deuxième Guerre mondiale.

Elle estime que le devoir de mémoire demeure important.

Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, pas seulement des militaires, les gens de l’aviation, les gens de la marine marchande. Fannie Godbout, officière responsable de la logistique au NCSN Jolliet

À Sept-Îles des couronnes de fleurs ont été déposées devant la réserve navale en mémoire des disparus. Photo : Radio-Canada / Alix-Anne Turcotti

Au cours de cette période de conflit, la Marine royale canadienne a perdu 33 navires et plus de 2000 combattants.

La Marine marchande a perdu plus de 70 navires et plus de 1700 marins. L’Aviation royale canadienne a perdu plus de 900 membres d'équipage, selon des données officielles.