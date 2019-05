Angliers aura sa borne de recharge pour véhicules électriques

La Municipalité de Laverlochère-Angliers doit par contre trouver l'endroit idéal pour installer la borne, explique le maire Daniel Barrette.

Au départ, on nous offrait d'installer ça dans le secteur Laverlochère, dit-il. Nous on a préféré la mettre dans le secteur Angliers. Ce secteur est très touristique, on a des promoteurs touristiques et le remorqueur le T.E. Draper. On s'est dit qu'il y a aussi autour de 100 km de distance de Rouyn-Noranda. Donc ça serait intéressant pour que les gens viennent visiter nos installations touristiques puis rechargent leur véhicule et repartent en sécurité.

La directrice principale orientation stratégique chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Stéphanie Lamarche, croit que la région pourra attirer plus de touristes avec la multiplication des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Certainement pour les gens qui ont une voiture électrique, parce que le service est offert, la région devient à ce moment-là beaucoup plus attractive pour cette clientèle-là , dit-elle.

Il y a quelques jours, la Ville de Rouyn-Noranda confirmait l'installation sur son territoire de cinq nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques.