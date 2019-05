Journée de tous les records au demi-marathon de Lévis

Les coureurs africains ont survolé le demi-marathon de Lévis, dimanche. Le Kényan Kipsang Ezekiel et la Rwandaise Salome Nyirarukundo ont tous deux remporté l'épreuve, qui réunissait un nombre record de participants.

Pour une deuxième année, Ezekiel a remporté le demi-marathon chez les hommes. L'athlète a amélioré son propre record de parcours avec un temps de 1 h 6 min et 4 s.

« C'est une très grande progression pour moi. Je sens que je m'améliore », a déclaré l'athlète.

Chez les femmes, Nyirarukundo a elle aussi battu le record du parcours. L'Olympienne a devancé par plus de six minutes sa plus proche poursuivante, Karine Lefebvre, de Lac-Beauport.

« C'est une surprise pour moi d'avoir battu le record. Je suis très heureuse », a-t-elle souligné.

Près de 5000 coureurs se sont élancés sur des distances de 2, 5, 10 ou 21 kilomètres. Les courses se sont déroulées sous le soleil dans des conditions parfaites, au grand plaisir des organisateurs.

« On est super contents, une température comme ça aujourd'hui, c'est magnifique, avec un vent de dos, pour les coureurs qui ont fait le 20 km, ils se laissaient pousser en quelque sorte pendant 14 km avec le petit vent de dos », souligne Marianne Pelchat, productrice déléguée des événements « Je cours Québec ».

L'événement marque le début de la saison de la course. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Avec les informations de Guillaume Piedboeuf