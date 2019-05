L'Allemagne pourrait imposer une amende aux parents qui ne font pas vacciner leur enfant

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, compte présenter en mai un projet de loi visant à obliger les parents à faire vacciner leurs enfants contre la rougeole, alors que la maladie se fait de plus en présente un peu partout sur la planète, et notamment en Europe, au Canada et aux États-Unis.

Le ministre voudrait pouvoir imposer des amendes allant jusqu’à près de 4000 $ aux parents refusant de faire vacciner leurs enfants.

Il propose également que les enfants non vaccinés soient refusés dans les services de garde et les écoles, et que les parents soient obligés de fournir des preuves de vaccination.

L'initiative de Spahn s'inscrit dans un débat très animé en Allemagne sur la question de savoir si le vaccin contre la rougeole devrait être obligatoire.

D’après les derniers chiffres de l’institut public Robert-Koch, 93 % des enfants entrant à l’école primaire en Allemagne ont reçu les deux injections contre la maladie.

Les experts disent généralement que la maladie peut être bloquée efficacement si 95 % de la population est vaccinée.

Jens Spahn affirme que son projet de loi jouit d’un large soutien au sein de la coalition au pouvoir, dont fait partie le parti conservateur d’Angela Merkel et le sien et les sociaux-démocrates de gauche (SPD).

L’expert en politique de la santé du SPD, Karl Lauterbach, a d’ailleurs affirmé que les propositions du ministre de la Santé sont une « bonne base » pour une discussion. « Ça ne marchera pas sans amende », a-t-il déclaré au journal Augsburger Allgemeine.

Résurgence étonnante de la maladie

En avril, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que les cas de rougeole dans le monde ont bondi d'environ 300 % durant les trois premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier.

Jusqu'en 2016, la maladie était en diminution.

Cette résurgence de la rougeole serait causée par un mauvais accès aux soins dans les pays pauvres, et par une peur des vaccins qui se répand de plus en plus dans les pays riches, conduisant les parents à refuser de faire vacciner leurs enfants.

Cette peur est bien présente aux États-Unis, qui sont actuellement frappés par la pire épidémie de rougeole depuis son élimination officielle en 2000.

Au Canada, où la rougeole a été déclarée éliminée en 1998, plusieurs cas ont été rapportés récemment.

En mars, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, s’est d’ailleurs dit « très inquiète de la réapparition au Canada et ailleurs dans le monde de certaines maladies évitables par la vaccination, en particulier de maladies aussi graves et contagieuses que la rougeole ».

Elle a affirmé vouloir lutter contre la désinformation sur la vaccination.