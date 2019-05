Campagne de financement pour la banque alimentaire de Rouyn-Noranda

La campagne dure tout le mois de mai et a pour objectif d'amasser plus de 50 000 $.

L'argent sert à financer les activités de l'organisme dont le déficit annuel se situe entre 40 000 et 80 000 $.

On le voit et on se le fait dire par les personnes qu'on aide. C'est l'insécurité alimentaire qui est diminuée, et ça enlève un stress à la famille et ça a aussi un impact sur la santé.

Martine Dion., directrice générale