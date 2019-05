Marine Le Pen courtise les dirigeants hongrois et polonais

Elle les a ainsi invités à s’affilier au groupe Europe des Nations et des Libertés, dont fait partie au Parlement européen le Rassemblement national (RN), son propre parti.

« Tous ceux qui se disent aujourd'hui : en fait ils avaient raison et nous allons les rejoindre, ils sont les bienvenus, nous leur tendons la main », a-t-elle déclaré, venue soutenir dans la capitale belge son allié au Parlement européen, Vlaams Belang, de l'extrême droite flamande.

« C'est à M. Orban de voir s'il se trouve plus en cohérence politiquement avec des membres du PPE [ le Parti populaire européen, de droite] qui ont voté contre lui, qui ont voté la relocalisation forcée des migrants dans les pays [...] ou s'il se sent plus en cohérence politiquement avec des mouvements tels que les nôtres », a-t-elle lancé.

Membre du PPE, le Fidesz, parti de M. Orban, en est suspendu depuis mars en raison de dérapages europhobes.

M. Orban s'est affiché le 2 mai dernier à Budapest avec le patron de l'extrême droite italienne, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, promettant d'engager une « coopération » après les élections européennes autour d'une ligne anti-immigration. En revanche, il a assuré lors d'un entretien récent à l'hebdomadaire français Le Point « n'avoir aucune relation » avec Marine Le Pen, et assuré qu'il « ne ferait alliance en aucun cas » avec elle.

Par ailleurs, Mme Le Pen, interrogée en conférence de presse à Bruxelles sur son ouverture au Pis (Parti Droit et justice) du gouvernement conservateur polonais a répondu que « la main leur est toujours tendue pour constituer ce très très grand groupe que nous espérons au sein du Parlement européen ».

La proximité de Marine Le Pen et Matteo Salvini avec la Russie suscite la méfiance du Pis, qui siège au sein du groupe des conservateurs (CRE) au Parlement européen.

Mais pour la présidente du RN, ce n'est pas un problème. « Si la Pologne ne souhaite pas des relations renforcées avec la Russie, personne ne l'y oblige », a-t-elle déclaré.

« Ces divergences, qui peuvent exister et sont le fait de l'histoire, ne doivent pas empêcher la possibilité de la constitution de ce très grand groupe [au Parlement européen] », a-t-elle répété.

Marine Le Pen a apporté un soutien sans faille à son allié flamand, Vlaams Belang, qui a actuellement un seul eurodéputé et ne devrait guère faire mieux, selon les sondages, lors du scrutin européen.

« Je viens ici lancer un appel aux francophones de Bruxelles de voter pour le Vlaams Belang », a-t-elle martelé, affirmant que les nationalistes flamands de la N-VA « étaient des concurrents politiques ».

« La N-VA me fait penser à Sarkozy. [...] On roule des épaules, on montre des muscles et quand on arrive au pouvoir, ben rien », a-t-elle dit à propos de ce parti qui a claqué en décembre dernier la porte du gouvernement belge, leur reprochant de « n'avoir rien apporté en matière d'immigration ». En revanche, « l'aspect social du programme du Vlaams Belang est très proche du nôtre », a-t-elle souligné.