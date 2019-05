Le film autochtone Nîpawistamâsowin couronné au Festival Hot Docs

Le long métrage Nîpawistamâsowin : We Will Stand Up, de Tasha Hubbard, a remporté le titre du meilleur documentaire canadien. Un prix assorti d'une bourse de 10 000 dollars.

Ce film, présenté en ouverture du festival, porte sur l'affaire Colten Boushie.

Le jeune homme de 22 ans, membre de la Première Nation Red Pheasant, a été tué par balle quand il s'est retrouvé à bord d'un véhicule dans une ferme près de Biggar, en Saskatchewan, en 2016.

À la suite du drame, le propriétaire des lieux, Gerald Stanley, a été accusé de meurtre au deuxième degré, puis acquitté par un jury, l'an dernier.

Pour sa défense, l'accusé a affirmé que son arme s'était déclenchée d'elle-même au moment où il tentait d'effrayer les jeunes qui se trouvaient dans sa propriété.

Le jury de Hot Docs a dit du film qu'il représentait un document durable qui relie le passé et l'avenir afin de mettre en lumière l'oppression et la résilience .

Parmi les autres lauréats des prix Hot Docs annoncés vendredi soir, on retrouve Prey, de Matt Gallagher, qui a remporté un prix spécial du jury assorti d'une bourse de 5000 dollars pour son portrait d'un survivant d'abus sexuels affrontant l'Église catholique devant la justice ontarienne.

Le prix du cinéaste canadien émergent, doté d'un chèque de 3000 dollars, a été attribué à Emily Gan pour Cavebirds.

Hope Frozen, de Pailin Wedel, a reçu le prix du meilleur documentaire international et la bourse de 10 000 dollars qui l'accompagne.

Le film récipiendaire du très convoité prix du public et de sa bourse de 50 000 dollars sera annoncé dimanche à la clôture du festival.