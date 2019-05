Moins présente dans l'espace public, l’Équipe du renouveau démocratique promet de revenir en force

Plus de deux ans avant les prochaines élections, l'Équipe du renouveau démocratique (ERD) est déjà en pleine préparation. Samedi, une quarantaine de membres étaient réunis pour l'assemblée générale annuelle du parti.

Actuellement, la formation politique compte 600 membres, dont une centaine qui s’est ajoutée dans la dernière année. Le parti est d’ailleurs toujours en mode recrutement. Dans la convocation à l’assemblée générale annuelle, il était suggéré aux membres d’en amener un nouveau.

La réunion a aussi porté sur le financement du parti et sur le recrutement des candidats pour les prochaines élections municipales.

Déjà, on pense au recrutement de candidats. C’est des discussions qui ont lieu au sein du conseil. On pense très prochainement former un comité de recrutement pour recruter des candidats pour l’année 2021 , a affirmé le président du parti Marcel-Olivier Nadeau en entrevue.

Quatre élus de l'ERD siègent en ce moment au conseil municipal : la mairesse Josée Néron et les conseillers Brigitte Bergeron, Michel Potvin et Marc Bouchard. Toutefois, le parti s’est quelque peu éclipsé de l’espace public. Le président de l’ERD, l'avocat Marcel-Olivier Nadeau, promet un retour en force de la formation sous peu.

Est-ce qu’on s’est oublié comme parti dans la dernière année et demie? Certains diront que oui, certains diront que non, mais on est bien conscient qu’on doit prendre notre place. C’est d’ailleurs ce qu’on tente de faire depuis les derniers mois , a-t-il précisé.

D'après les informations de Rosalie Dumais-Beaulieu