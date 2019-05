12 h d'écriture à la Maison de la Littérature

De 13 h samedi à 1 h dimanche, l’événement a permis aux écrivains d’échanger entre eux puis d’assister à des conférences de poètes et d'éditeurs. Qui plus est, 20 textes retenus seront publiés dans un recueil.

Les gagnants du meilleur texte de poésie et du meilleur texte de prose obtiendront un mentorat, explique la coorganisatrice de l’événement, Carolanne Foucher.

« On a doublé le nombre de participants cette année », se réjouit-elle.

Tous azimuts

Pour cette quatrième année, l’organisation a été frappée par la pluralité des profils des participants.

« Il y a des étudiants, mais commencer à écrire, ça se fait à n’importe quel âge. Et là justement, on a des gens de 40 à 70 ans qui viennent au marathon et qui veulent vivre une expérience d’écriture. C’est assez surprenant », affirme l’organisatrice.

L’événement sera de retour l’an prochain.