Nétanyahou ordonne à l'armée israélienne de poursuivre les « frappes massives »

« J'ai demandé ce matin aux Forces de défense israéliennes de poursuivre leurs opérations massives contre les terroristes de la bande de Gaza et j'ai également demandé l'envoi de renforts de chars, d'artillerie et d'infanterie aux abords » du territoire palestinien, a dit Benjamin Nétanyahou dans un communiqué.

Des tirs de roquettes en provenance de l'enclave avaient auparavant coûté la vie à un Israélien à Ashkelon et deux membres du Djihad islamique ont été tués lors d'un raid de Tsahal dans l'enclave, rapportent la police israélienne et le mouvement armé.

Les Nations unies et l'Égypte, médiatrice entre Israël et le Hamas, qui administre la bande de Gaza, les ont contactés pour tenter de ramener le calme, avant le ramadan et la fête

israélienne de l'Indépendance.

Cette nouvelle flambée de violence a débuté vendredi quand un membre du Djihad islamique a blessé deux militaires israéliens en bordure de la bande de Gaza, selon leur

état-major.

Une frappe de représailles a ensuite fait deux morts dans les rangs du Hamas. Deux autres Palestiniens qui manifestaient le long de la clôture entre la bande de Gaza et Israël ont été tués par les forces israéliennes.

Plus de 400 tirs de roquettes

Depuis samedi, le Hamas et le Djihad islamique ont tiré plus de 400 roquettes en direction du territoire israélien. L'armée de l'État hébreu a répliqué en bombardant plus de 200 sites.

« Notre réponse sera plus étendue et plus douloureuse si l'ennemi poursuit son agression », avertissent les deux groupes armés dans un communiqué commun.

Les accrochages transfrontaliers sont fréquents entre le Hamas et Israël, mais la Bande de Gaza n'a pas connu de réel conflit armé depuis 2014.

« Les États-Unis condamnent fermement les salves de roquettes du Hamas et du Djihad islamique palestinien », a déclaré un porte-parole du département d'État américain.

À Paris, le Quai d'Orsay, qui condamne lui aussi « avec la plus grande fermeté » les tirs de roquettes, « rappelle le droit des Israéliens comme des Palestiniens à vivre dans la paix, la

dignité et la sécurité et déplore les victimes civiles [...] ».

Les Nations unies participent aux efforts de médiation de l'Égypte, selon l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Nickolay Mladenov. « Ce cycle de violence sans fin doit cesser et

il faut redoubler d'efforts pour trouver une solution politique », a-t-il dit au Caire.

Au cours des dernières semaines, la médiation égyptienne a permis la levée de certaines restrictions des mouvements de marchandises et de personnes de la bande de Gaza et l'élargissement de sa zone de pêche, mais les autorités israéliennes l'ont de nouveau réduite en réponse à un tir de roquette et ont refermé samedi les points de passage qui avaient été en partie rouverts récemment.