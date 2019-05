Une marche et des lanternes pour les personnes touchées par la leucémie

Plus de 1500 personnes ont brandi des lanternes au parc du Bois-de-Coulonge, à Québec, pour appuyer les patients touchés par la leucémie, les survivants et leur famille.

La marche annuelle Illumine la nuit est organisée par la Société de leucémie et lymphome du Canada. L'événement a permis d'amasser 208 000 $ pour financer la recherche sur les cancers du sang et appuyer les patients.

« On a dépassé les attentes, on avait un objectif de 158 000 $ », a souligné Marie-Noël Roy, chef de secteur pour la région de Québec à la Société.

C'est vraiment important, c'est une marche pleine d'espoir pour la guérison d'un cancer du sang ou d'une leucémie. Marie-Noël Roy, chef de secteur pour la région de Québec, Société de leucémie et lymphome du Canada

Ceux venus appuyer la cause brandissaient une lanterne rouge. Les survivants, comme Diane Simard, avaient une lanterne blanche.

208 000 dollars ont été amassés. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

« C'est très très très émotif, c'est vraiment beau et c'est quand même beaucoup d'espoir, alors on regarde ça et on se dit que la recherche elle est là », a-t-elle dit, accompagnée de deux amies.

« Dans la vie, il y a des gens qui survivent à plein de choses, et quand t'as une amie, tu la soutiens encore plus », a fait savoir France Côté, émotive.

Sarah-Maude Dumont est venu pour appuyer son meilleur ami, qui a aussi survécu au cancer.

« C'était important pour moi de venir et pour montrer qu'il a survécu et que c'est possible de battre le cancer. »

Ceux qui ont perdu un proche avaient pour leur part une lanterne dorée.

« J'ai perdu une fille et comme on dit il faut continuer la démarche, il faut combattre, il faut se battre pour la science », a affirmé Denis Cinq-Mars.

Selon des données de la Société de leucémie et lymphome du Canada, toutes les 23 minutes, un nouveau diagnostic de cancer du sang est posé, et un décès survient toutes les 72 minutes.