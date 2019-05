Boire La tasse : un programme de gobelets consignés et réutilisables

La tasse permet aux gens d'obtenir une tasse réutilisable en échange d'un dépôt de 5 $ lorsqu'ils prennent du café et, une fois qu'ils ont terminé, ils peuvent récupérer ce dépôt en retournant la tasse à toute entreprise participante.

« Quand vous en avez fini avec elle, vous la ramenez où vous voulez au sein du réseau », explique Aurore Courtieux-Boinot, cofondatrice.

« Les clients n'ont même pas besoin de laver les tasses, dit-elle. Tant qu'il n'est pas cassé, ils récupèrent leur argent. Le café le lave et le remet en circulation. »

À l'heure actuelle, les tasses sont utilisées dans 12 cafés différents de Montréal. D'ici juin, 200 boutiques à travers le Québec offriront ce service.

« La tasse a été lancée en août dernier et, au cours de la première semaine, les cafés et autres commerces de tout le Québec m'ont appelé pour me dire : "Hé, c'est exactement ce dont j'ai besoin" », affirme Aurore Courtieux-Boinot.

« Même les propriétaires de franchises demandaient les gobelets », dit-elle.

C'est ainsi que les fondateurs ont réalisé que le programme devrait être étendu bien au-delà des frontières de Montréal.

Aurore Courtieux-Boinot croit que beaucoup de gens veulent réduire la quantité de déchets qu'ils produisent chaque jour, mais qu'il n'est pas toujours évident de ne pas oublier sa tasse portative et réutilisable lorsqu'on sort.

Le gobelet recyclable de 355 millilitres est fabriqué en polypropylène.

Il n'altère pas le goût comme l'acier inoxydable, il ne conduit pas la chaleur comme le bambou, et il est plus léger et plus résistant que le verre ou la céramique, affirme La Tasse sur son site web, où l'on peut trouver une liste des entreprises participantes.

Des programmes similaires existent ailleurs dans les grandes villes du monde. En Allemagne, le programme est national, explique Aurore Courtieux-Boinot, mais les gobelets de mauvaise qualité finissent souvent dans les bacs de recyclage.

« Nous voulons vraiment que ce gobelet ne soit pas qu'un objet supplémentaire, dit-elle. Nous ne voulons vraiment pas que ça devienne un autre déchet dans la poubelle. C'est un gobelet réutilisable. »

