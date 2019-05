Venezuela : Juan Guaido n'arrive toujours pas à gagner l'armée à sa cause

Plusieurs soldats ont tout simplement brûlé le document sous les yeux des manifestants.

Sous aucun prétexte, les Forces armées ou quelque corps des forces de sécurité que ce soit ne fera l'objet de chantage, ne pourra être acheté ni ne trahira la patrie. Un officier militaire, en guise d'avertissement

À l’invitation de l’opposant Juan Guaido, de nombreux Vénézuéliens se sont présentés pacifiquement, samedi, devant le quartier général de la Garde nationale bolivarienne, des casernes et des bases militaires à travers le pays.

« Nous demandons à nos soldats qu'ils nous rejoignent, parce qu'on a vraiment besoin d'eux », a expliqué à l’AFP Maribel Galeno, 54 ans.

Juan Guaido tente depuis plusieurs mois de gagner la faveur des militaires qui contrôlent le secteur pétrolier et plusieurs ministères.

« Le but est de livrer notre message sans tomber dans la confrontation ou la provocation », a-t-il écrit sur Twitter.

Le président auto-proclamé du Venezuela, Juan Guaido Photo : Getty Images / Yuri Cortez

Appel à la loyauté par Maduro

Or, l’armée demeure pour l’instant fidèle au président Nicolas Maduro qui effectue des visites dans plusieurs casernes pour s’assurer la loyauté de ses troupes.

La télévision nationale l’a d’ailleurs montré serrer des mains ou faire des poings-à-poings avec des membres des forces de sécurité avant la tenue d’un exercice de tir.

Tout en appelant à la « discipline » et à l'« obéissance », le président a ordonné à l'armée de se tenir « prête » face à l'éventualité d'une attaque américaine pour le renverser.

La situation politique au Venezuela s’enfonce de plus en plus dans la paralysie puisque d’un côté le président de l’Assemblée nationale Juan Guaido ne parvient pas à rallier l’armée à sa cause et, de l’autre, Nicolas Maduro ne semble pas vouloir arrêter son opposant qui compte sur le soutien des Américains et d’une cinquantaine de pays.

Mardi dernier, une tentative de coup a également essuyé un échec.

Pendant ce temps, les problèmes économiques du Venezuela ne s'estompent pas. Plusieurs milliers de ses habitants se sont exilés et le Fonds monétaire international estime toujours que l'hyperinflation devrait atteindre 10 000 000 % cette année.