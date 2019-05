Un populaire tournoi de ping-pong à Trois-Rivières

Sur 27 tables aménagées au Centre de l'activité physique et sportive de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), 135 pongistes se renvoient la balle jusqu'à dimanche.

Ils participeront à un total de 16 matchs chacun.

L'objectif de ce tournoi-là est de jouer le maximum de parties possible. Donc la personne qui termine première va jouer autant de matchs, durant le week-end, que la personne qui termine 135e , indique Martin Marcotte, coordonnateur et entraîneur-chef pour le club de tennis de table Ping-O-Max.

À preuve, une dizaine de joueurs de Chibougamau participent à l'événement.



En fait, je crois que c'est la cinquième année qu'on vient. [...] C'est toujours un rendez-vous qui est apprécié des jeunes et l'expérience, ça les fait grandir parce qu'ils ont le loisir de jouer avec des joueurs qui sont beaucoup plus forts. Il y a beaucoup de diversité de joueurs donc c'est une belle expérience et on apprécie toujours être là , affirme l'entraîneur du club Les pongistes d'Ungava, David Pichette.

Les centaines de kilomètres franchis pour jouer ces matchs en valent la peine, pour certains. Parce que c'est mon sport préféré , explique Olivier Pichette, âgé de huit ans et originaire de Chibougameau.

Sans franchir toute cette distance, d'autres participants n'hésitent pas à se lancer à fond dans l'aventure. Les joueurs sont âgés entre 8 et 67 ans.

J'ai un autre chapeau, de gérant de l'équipe du Québec à la Fédération. Donc je suis habitué de travailler un petit peu plus avec l'élite, les futurs espoirs. Tandis que des tournois comme ça, je vois plein de petits nouveaux qui viennent de l'Est du Québec, qui viennent du Saguenay, qui ont dix ans, qui ont neuf ans, que j'ai pas la chance de voir souvent. Donc, c'est l'fun de les voir se bagarrer pour remporter des parties , souligne M. Marcotte.

Les organisateurs songent déjà à un neuvième Open, l'an prochain.

D'après un reportage de Jérôme Roy