Sinistrés : appel à la prudence pour le retour à la maison après les inondations

Par voie de communiqué, l'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick a rappelé samedi aux sinistrés de faire attention à la moisissure, aux articles de maison contaminés qui peuvent sembler propres et aux plus petits débris, comme des clous, qui auraient pu échouer sur leur terrain.

Les prévisions concernant les niveaux d'eau sont favorables et les niveaux d'eau continuent de diminuer, mais les résidents ne devraient rentrer chez eux que lorsqu’il n'y a plus aucun risque , a-t-elle écrit.

Maugerville, au Nouveau-Brunswick, le 22 avril 2019. Princess Park, dans la région de Grand Lake au Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Grand Bay-Westfield, au Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Fredericton le 23 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau À Randolph Island, les militaires assurent la navette pour traverser certaines zones inondées. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach Ce chalet à Princess Park, poussé par l'eau, le vent et les glaces, n'est retenu que par les arbres. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau Princess Park, dans la région de Grand Lake au Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau Princess Park, dans la région de Grand Lake au Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau Rue inondée à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau Autour de la marina de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau Autour de la marina de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau Grand Bay-Westfield, au Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond Maugerville, au Nouveau-Brunswick, le 22 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond Un militaire à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, le 27 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach L'eau a légèrement diminué entre samedi et dimanche à Grand Bay-Westfield, mais elle augmentera à nouveau lundi. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond L'eau couvre toujours les sous-sols des riverains à Grand Bay-Westfield. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond Des chalets isolés par la crue printanière à Grand Lake, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau Les pompiers et les militaires prêtent main-forte sur le terrain. Photo : Radio-Canada/Elisa Serret Photo : Radio-Canada / Elisa Serret Le fleuve Saint-Jean n'a pas descendu entre samedi et dimanche. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau À Randolph Island, les eaux diminuent lentement, mais sûrement. Photo : Radio-Canada/Elisa Serret Photo : Radio-Canada / Elisa Serret Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, le 27 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach Le maire Don Darling examine la situation à Saint-Jean le 27 avril 2019. Photo : Radio-Canada Photo : Radio-Canada Les inondations à Canning, dans la région de Grand Lake, le 27 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau Plusieurs maisons comme celle que l'on aperçoit au bout de ce chemin inondé sont isolées, samedi dans la région de Grand Lake. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond Le porte-parole de la Croix-Rouge, Bill Lawlor, et le directeur de l'Organisation des mesures d'urgence au Nouveau-Brunswick, Greg MacCallum. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond Inondations à Canning, dans la région de Grand Lake, dans l'après-midi du 27 avril. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond À Fredericton, le recul des eaux laisse sur son passage des débris de toutes tailles. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau À Fredericton, les débris commencent à s'accumuler sur les berges du fleuve Saint-Jean avec le recul graduel des eaux. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau Claudine Snow a redoublé d'efforts cette année pour protéger sa maison qu'elle venait de rénover en raison des inondations de 2018. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach Autour de la propriété de Claudine Snow le 26 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach D'importantes précipitations sont attendues sur le sud-ouest du Nouveau-Brunswick dès vendredi soir. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach Des bateaux de la Garde côtière canadienne, de Cooke Aquaculture et du ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick parcourent le bassin versant du fleuve Saint-Jean. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach Les autorités conseillent d'éviter les embarcations de plaisance, comme les kayaks, mais pour certains, c'est devenu le seul moyen de circuler pour se rendre chez eux. Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau Fay Keenan-Mossop, résidente de Maugerville au Nouveau-Brunswick depuis 47 ans, photographiée le 22 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond Greg MacCallum, directeur de l'Organisation des mesures d'urgence au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond Certains communautés sont complètement isolées parce que les routes s'y rendant sont inondées. Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau Des dizaines de milliers de sacs de sable ont déjà été distribués au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau Jasmin Boisvert, du ministère de l'Environnement du Nouveau-Brunswick, dit qu'il y a plus de neige au sol dans le nord que d'habitude. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau Des élèves de l'école Samuel-de-Champlain participent au remplissage de sacs de sable à Quispamsis aux côtés de militaires canadiens. Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a mis les mains à la pâte jeudi matin en aidant les bénévoles à remplir des sacs de sable à Quispamsis. Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau Les élèves de l'école Samuel-de-Champlain sont à l'oeuvre à Quispamsis jeudi matin. Photo : Aucune/CBC/Connell Smith Photo : Aucune / CBC/Connell Smith De nombreux bénévoles, dont des cadets d'Edmundston, ont participé à une corvée d'emplissage de sacs de sable dans la région, le 19 avril. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau Quelque 250 membres des Forces armées canadiennes sont déployés au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond Militaires des Forces armées canadiennes le 24 avril 2019 au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond À Quispamsis, au Nouveau-Brunswick, ces gens ont pensé à une méthode rapide pour remplir six sacs de sable en quelques secondes. Photo : Radio-Canada Photo : Radio-Canada Plusieurs routes sont fermées à la circulation à Fredericton et les autorités demandent aux automobilistes de respecter les barricades. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau À Fredericton, le niveau des eaux a légèrement dépassé celui de l'an dernier. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau À Fredericton, le niveau des eaux a légèrement dépassé celui de l'an dernier. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau Certains quartiers de la capitale provinciale sont complètement inondés. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau Blaine Higgs a participé au point de presse sur les inondations au Nouveau-Brunswick mardi. Photo : Radio-Canada Photo : Radio-Canada Lance Johnson, résident de Saint-Jean dont la propriété est inondée, rue Ragged Point, envisage d'évacuer les lieux. Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau Une inondation à l'endroit où la rivière Baker Brook se jette dans le fleuve Saint-Jean, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau Maugerville, au Nouveau-Brunswick, le 22 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond Maugerville, au Nouveau-Brunswick, le 22 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Princess Park, dans la région de Grand Lake au Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Princess Park, dans la région de Grand Lake au Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Grand Bay-Westfield, au Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Princess Park, dans la région de Grand Lake au Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Fredericton le 23 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

À Randolph Island, les militaires assurent la navette pour traverser certaines zones inondées. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Ce chalet à Princess Park, poussé par l'eau, le vent et les glaces, n'est retenu que par les arbres. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Princess Park, dans la région de Grand Lake au Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Princess Park, dans la région de Grand Lake au Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Rue inondée à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau

Autour de la marina de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau

Autour de la marina de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau

Grand Bay-Westfield, au Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Maugerville, au Nouveau-Brunswick, le 22 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Un militaire à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, le 27 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

L'eau a légèrement diminué entre samedi et dimanche à Grand Bay-Westfield, mais elle augmentera à nouveau lundi. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

L'eau couvre toujours les sous-sols des riverains à Grand Bay-Westfield. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Des chalets isolés par la crue printanière à Grand Lake, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau

Les pompiers et les militaires prêtent main-forte sur le terrain. Photo : Radio-Canada/Elisa Serret Photo : Radio-Canada / Elisa Serret

Le fleuve Saint-Jean n'a pas descendu entre samedi et dimanche. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau

À Randolph Island, les eaux diminuent lentement, mais sûrement. Photo : Radio-Canada/Elisa Serret Photo : Radio-Canada / Elisa Serret

Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, le 27 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le maire Don Darling examine la situation à Saint-Jean le 27 avril 2019. Photo : Radio-Canada Photo : Radio-Canada

Les inondations à Canning, dans la région de Grand Lake, le 27 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau

Plusieurs maisons comme celle que l'on aperçoit au bout de ce chemin inondé sont isolées, samedi dans la région de Grand Lake. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Le porte-parole de la Croix-Rouge, Bill Lawlor, et le directeur de l'Organisation des mesures d'urgence au Nouveau-Brunswick, Greg MacCallum. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Inondations à Canning, dans la région de Grand Lake, dans l'après-midi du 27 avril. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

À Fredericton, le recul des eaux laisse sur son passage des débris de toutes tailles. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau

À Fredericton, les débris commencent à s'accumuler sur les berges du fleuve Saint-Jean avec le recul graduel des eaux. Photo : Radio-Canada/Alain Arseneau Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau

Claudine Snow a redoublé d'efforts cette année pour protéger sa maison qu'elle venait de rénover en raison des inondations de 2018. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Autour de la propriété de Claudine Snow le 26 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

D'importantes précipitations sont attendues sur le sud-ouest du Nouveau-Brunswick dès vendredi soir. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Des bateaux de la Garde côtière canadienne, de Cooke Aquaculture et du ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick parcourent le bassin versant du fleuve Saint-Jean. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Les autorités conseillent d'éviter les embarcations de plaisance, comme les kayaks, mais pour certains, c'est devenu le seul moyen de circuler pour se rendre chez eux. Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Fay Keenan-Mossop, résidente de Maugerville au Nouveau-Brunswick depuis 47 ans, photographiée le 22 avril 2019. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Greg MacCallum, directeur de l'Organisation des mesures d'urgence au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Certains communautés sont complètement isolées parce que les routes s'y rendant sont inondées. Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Des dizaines de milliers de sacs de sable ont déjà été distribués au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Jasmin Boisvert, du ministère de l'Environnement du Nouveau-Brunswick, dit qu'il y a plus de neige au sol dans le nord que d'habitude. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Des élèves de l'école Samuel-de-Champlain participent au remplissage de sacs de sable à Quispamsis aux côtés de militaires canadiens. Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a mis les mains à la pâte jeudi matin en aidant les bénévoles à remplir des sacs de sable à Quispamsis. Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Les élèves de l'école Samuel-de-Champlain sont à l'oeuvre à Quispamsis jeudi matin. Photo : Aucune/CBC/Connell Smith Photo : Aucune / CBC/Connell Smith

De nombreux bénévoles, dont des cadets d'Edmundston, ont participé à une corvée d'emplissage de sacs de sable dans la région, le 19 avril. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau

Quelque 250 membres des Forces armées canadiennes sont déployés au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Militaires des Forces armées canadiennes le 24 avril 2019 au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Marielle Guimond Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

À Quispamsis, au Nouveau-Brunswick, ces gens ont pensé à une méthode rapide pour remplir six sacs de sable en quelques secondes. Photo : Radio-Canada Photo : Radio-Canada

Plusieurs routes sont fermées à la circulation à Fredericton et les autorités demandent aux automobilistes de respecter les barricades. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

À Fredericton, le niveau des eaux a légèrement dépassé celui de l'an dernier. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

À Fredericton, le niveau des eaux a légèrement dépassé celui de l'an dernier. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Certains quartiers de la capitale provinciale sont complètement inondés. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Blaine Higgs a participé au point de presse sur les inondations au Nouveau-Brunswick mardi. Photo : Radio-Canada Photo : Radio-Canada

Lance Johnson, résident de Saint-Jean dont la propriété est inondée, rue Ragged Point, envisage d'évacuer les lieux. Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Une inondation à l'endroit où la rivière Baker Brook se jette dans le fleuve Saint-Jean, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Elle a aussi enjoint les sinistrés à signaler les dommages qu'ils ont subis en rappelant la mise en place du Programme d'aide financière en cas de catastrophe. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a porté à 15 000 $ le montant maximal pouvant être accordé au titre de paiements anticipés.

L'Organisation des mesures d'urgence a aussi demandé aux sinistrés d'attendre l'autorisation avant de retourner chez eux et des respecter les fermetures de route, peu importe l'apparence de la chaussée .

Des équipes d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité évaluent samedi des résidences et des commerces qui ont été endommagés par l'inondation à Fredericton, Maugerville et Grand Bay-Westfield.

Ces inspections se poursuivront dimanche et s'étendront aux municipalités de Hampton, Rothesay et Quispamsis.

Les équipes sont formées de membres du personnel du Bureau du prévôt des incendies, d'inspecteurs en santé, d'inspecteurs de l'environnement, ainsi que de professionnels en structures et en installations électriques. Ce sont elles qui déterminent si la résidence ou le commerce est suffisamment sécuritaire pour permettre aux résidents ou aux propriétaires d'y rester ou d'y retourner.

Agrandir l’image Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan (à gauche) et les militaires canadiens déployés à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, le 29 avril. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Les soldats des Forces armées canadiennes déployées pour aider la population sont retournés à leur base, a indiqué le ministre de la Défense, Harjit Sajjan.