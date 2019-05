Une manif en solidarité avec les migrants à Québec

Le départ a été donné à la Place D’Youville où plusieurs groupes communautaires avaient réuni leurs membres.

Le porte-parole de l’événement, Maxim Fortin, souhaite que ce genre de mobilisation pousse les citoyens à condamner les discours haineux.

« L’une des premières choses à faire, c’est d’arrêter d’alimenter les discours xénophobes et anti-immigrants. On le voit sur Facebook, mais il y a aussi plusieurs radios qui participent à ça. C’est important en tant que citoyen de prendre position », soutient le porte-parole, aussi coordonnateur de La ligue des droits et libertés — section de Québec.

Il est important de communiquer le fait qu’on est en désaccord avec ces idées reçues là. Maxim Fortin, coordonnateur de La ligue des droits et libertés — section de Québec

Selon le porte-parole, plusieurs manifestants s’inquiètent de la montée de l’intolérance envers les personnes qui quittent leur pays sans nécessairement le vouloir.

« Plusieurs groupes d'extrême droite se sont mobilisés ces derniers temps, on est un peu la réponse à ça », soutient-il.

Parmi les revendications, les manifestants souhaitaient inciter les gouvernements à adopter des politiques plus inclusives envers les personnes migrantes.

« Les personnes qui arrivent ici ne viennent pas voler nos jobs, prendre nos droits. Ils sont des humains aussi », affirme la manifestante Linh Nguyen-Biron.

Selon l'ONU, plus de 28 millions de personnes étaient considérées comme réfugiés ou demandeurs d'asile dans le monde en 2017.